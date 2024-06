Bertram beendet Karriere

Sören Bertram (33) hat seine aktive Laufbahn beendet. "Nach meinem Schien- und Wadenbeinbruch in Osnabrück und einigen Rückschlägen in der Reha konnte ich mich bereits seit zwei Jahren mit dem Gedanken anfreunden, dass es nicht mehr geht", sagte der Angreifer auf der Website des früheren Vereins Erzgebirge Aue. Bertram, der seit dem 1. Juli 2023 vereinslos war, will nun Sportmanagement studieren und dem Fußball erhalten bleiben.