Bert Trautmann: 100 Leben in einem

Am Sonntag hätte der 2013 verstorbene Bert Trautmann seinen 100. Geburtstag gefeiert. Als Mensch, Torwart, Legende und Symbol für Versöhnung und Vergebung bleibt er unvergessen.

Ein Anruf in der Medienabteilung Manchester Citys hätte sicher genügt, doch das Telefon schwieg. Damals, im September vor 20 Jahren. Wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag besuchte Bert Trautmann mal wieder seinen geliebten Ex-Klub, vor allem, um den frisch dorthin gewechselten deutschen Ex-Nationalspieler Michael Tarnat als Profi bei den Skyblues zu begrüßen. Diese Begegnung, die viel Interesse und Rummel ausgelöst hätte, fand quasi heimlich statt. So war er, Trautmann.

"Ich habe", verriet er 2003 dem kicker anlässlich eines seiner seltenen Interviews zu ebenjenem 80. Geburtstag, "bewusst niemanden informiert. Ich bleibe lieber im Hintergrund." Angesichts seiner Geschichte, Leistungen und Verdienste konnte ihm dieser Wunsch zeit seines Lebens und auch heute, zehn Jahre nach seinem Tod im Jahr 2013, nicht immer erfüllt werden. Zu interessant, zu spannend, zu bewegend war das Auf und Ab rund um seine Person. Nicht umsonst wurde sein Leben verfilmt.

"Trautmann", wie der Streifen heißt, kam vor vier Jahren in die Kinos, der Hauptdarsteller David Kross blickt mit Stolz und Leidenschaft auf das Werk zurück. Ein Film, der in der Tat berührt. So wie eben das Leben des Bernhard Carl Trautmann, der erst in England zu "Bert" wurde, weil "Bernd" nicht so leicht auszusprechen war für die Briten. Oder muss es besser "die" Leben heißen statt "das"? Denn eigentlich gibt es eines bis 1945 - und eines danach. Gefühlt eher 100 in einem.

Mit gebrochenem Halswirbel zum Pokalhelden

In Kurzform für die, die ihn nicht kannten, oder die, die sich einfach gerne an ihn erinnern möchten, verlief es so: Trautmann gerät im Zweiten Weltkrieg als deutscher Soldat in englische Gefangenschaft, wird als Fußballer entdeckt und später von Manchester City unter Vertrag genommen. Er absolviert bis 1964 mehr als 600 Spiele für die Citizens, darunter das Finale um den FA Cup 1956 in Wembley gegen Birmingham City. Trautmann bricht sich bei einem unglücklichen Zusammenprall das Genick ("Fünf Wirbel waren rausgesprungen, erst nach vier Tagen wurde festgestellt, dass ein Wirbel durchgebrochen war"). Doch er spielt weiter, holt den Pokal - und wird zum Helden.

Dass er sich selbst nicht als Legende sieht, dass er über sich selbst sagte: "So ein toller Hecht war ich nicht", ist kein Fishing for Compliments. Er mag die fußballerischen Taten, die ihn zum gefeierten Mann werden ließen, tatsächlich nicht als so groß empfunden haben wie andere, die ihm zujubelten. Vor allem aber schwang in Gesprächen mit ihm eben auch immer wieder das Bewusstsein mit, dass er bis 1945 ein Soldat, ein Nazi war, der wie viele Deutsche großes Leid über die Welt brachte. Und so verwunderte es nicht, dass viele Fans in Manchester, einer Stadt mit vielen Einwohnern jüdischen Glaubens, ihn ablehnten, heftig gegen ihn demonstrierten.

Doch vor allem dank der mutigen Intervention des jüdischen Wissenschaftlers und Rabbiners Alexander Altmann, der öffentlich zur Vergebung aufrief, kam es zur Wende. Trautmann wurde bei City aufgenommen, in der Kabine willkommen geheißen ("Hier gibt es keinen Krieg") und wurde so zum Symbol für Vergebung und vor allem für Völkerverständigung. Ein Brückenbauer zwischen Deutschland und Großbritannien.

Einsatz mit vollem Risiko: Der Torhüter Bert Trautmann. imago sportfotodienst

Keir Radnedge, seit mehr als 20 Jahren England-Korrespondent des kicker, blickt auf diese Zeit so zurück: "Bert Trautmann war nicht der einzige deutsche Kriegsgefangene, der nach dem Zweiten Weltkrieg in England blieb und eine Fußballkarriere aufbaute. Aber er bleibt bei Weitem der berühmteste und der Einzige, dessen Name noch immer nachhallt. Er erwies sich als bedeutende Kraft, die damals unterschätzt wurde, um den Wandel in der Haltung der englischen Arbeiterklasse - die die Stadiontribünen bevölkerte - gegenüber den Beziehungen zwischen den Ländern in der Nachkriegswelt zu erleichtern. Es war auch eine Welt, in der sich Briten und Deutsche im Kalten Krieg plötzlich auf derselben Seite befanden."

Trautmann sei, so Radnedge, als "einer von uns" in der konservativen Welt des englischen Fußballs der 50er Jahre wahrgenommen worden. Und er hält fest: "Trautmann bleibt eine Legende bei ManCity, aber auch eine mit einem auf den englischen Fußball einzigartigen Einfluss." Besagter Nachhall erreichte Deutschland quasi erst später. Dafür umso heftiger, nicht minder nachhaltig.

Für die WM 1954 kam er nicht in Frage

Seinen 90. Geburtstag erlebte Trautmann leider nicht mehr, er verstarb in Spanien, doch das Gedenken an ihn lässt ihn quasi weiterleben. So wie auch eine Sonderbriefmarke, die am Donnerstag in Nürnberg vorgestellt wurde. Entworfen von Andreas Ahrens, der bei der Feierstunde im Rathaus betonte, "emotionale und ästhetische Motive" verbinden zu wollen. Was ihm gelang, denn das Sonderpostwertzeichen, das es in einer Auflage von fünf Millionen gibt, zeigt Trautmann, wie er nachdenklich am Torpfosten hockt. Und nicht, wie er durch den Strafraum segelt. Es geht um mehr als Fußball - so wie in Trautmanns Leben.

Gerade in diesen Wochen kann der Gedanke, dass schon zuvor Hass und Mauern überwunden wurden, tröstend sein, Hoffnung geben. Nationalspieler war Trautmann übrigens nie, denn Profis, die im Ausland spielten, wurden zu seiner Zeit nicht berufen. So hatte Deutschland in Toni Turek bei der WM 1954 einen anderen "Fußballgott" im Tor. Trautmann war auch einer. Auf seine Weise.