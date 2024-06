Bersenbrück-Trainer Langemeyer: "Wir werden entscheiden, wer aufsteigt, und nicht Flensburg"

Am Sonntag wird im Relegations-Rückspiel zwischen dem TuS Bersenbrück und dem SC Weiche Flensburg der letzte noch offene Platz für die kommende Saison in der Regionalliga Nord vergeben. Die Bersenbrücker haben den verspielten 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel offenbar schon gut weggesteckt.

Will den TuS Bersenbrück in die Regionalliga führen: Trainer Tobias Langemeyer IMAGO/Jens Doden

Spätestens seit dem diesjährigen Relegations-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum sollte man vorsichtig sein, bei der Frage von Auf- und Abstieg zu früh die Dinge als (vor-)entschieden abzuhaken. Analog zum Ringen um das letzte Bundesliga-Ticket steuerte auch die Vergabe des einzigen noch offenen Platzes in der Regionalliga Nord 2024/25 auf ein einseitiges Hinspiel zu

Der TuS Bersenbrück, Zweiter der Oberliga Niedersachsen, hatte am Mittwoch im ersten Aufeinandertreffen der Relegation den bisherigen Viertligisten Weiche Flensburg in der ersten Halbzeit bestens im Griff und führte hochverdient 2:0. "Wir können zur Pause 3:0 oder 4:0 führen, vor allem wenn man dann noch die beiden Elfmeterszenen hinzunimmt", analysiert Trainer Tobas Langemeyer und bezieht dabei auch Schiedsrichter Lennart Wolff mit ein, der aus Sicht der Hausherren zwei mögliche Strafstöße nicht gegeben hatte.

Flensburg wirkte in etwa so wie Arminia Bielefeld in der Zweitliga-Relegation 2023 beim SV Wehen Wiesbaden. Irgendwie konfus und vom Druck gelähmt. "Bodenlos" nannte Weiche-Trainer Torsten Fröhling die Darbietung seiner Elf. Doch während die Bielefelder damals das Hinspiel auswärts mit 0:4 in den Sand setzten, kam der SC Weiche am Mittwoch noch mal zurück. Zwar verschoss der eingewechselte Jannic Ehlers nach einer Stunde recht kraftlos einen Foulelfmeter, doch als es in der 69. Minute erneut Elfmeter gab, hatte Ehlers die Courage, sich die Kugel noch einmal hinzulegen und diesmal souverän zu verwandeln. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Yusri El-Kandoussi der Ausgleich.

Ehlers' Mut war ein Sinnbild für die zweite Halbzeit der Flensburger, nach deren Ende es 2:2 stand. Analogie zum ersten Durchgang: Es hätten mehr Treffer fallen können, diesmal haderten die Gäste. Fröhling konstatierte hinterher: "Beide Seiten werden heute unzufrieden sein."

Die DNA von Bersenbrück

War sein Kollege Langemeyer mit Sicherheit, ein Gegentreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit sticht mitten ins Sportler-Herz. Doch recht schnell schaltete der 42-Jährige mit Blick aufs Rückspiel in den Angriffsmodus über: "Wir werden am Sonntag entscheiden, wer aufsteigt, und nicht Flensburg. Wenn wir über 90 Minuten unser wahres Gesicht und die DNA von Bersenbrück zeigen, werden wir das Spiel entscheiden."

Die Mittwochs-Partie mit den zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten verspricht also ein hochspannendes Wiedersehen am Sonntag. Auch für dieses Szenario liefert der höherklassige Fußball ein taugliches Beispiel: In der diesjährigen Zweitliga-Relegation endete zwischen Jahn Regensburg und dem SV Wehen Wiesbaden das Hinspiel ebenfalls 2:2. Im Rückspiel feierte der klassentiefere Klub mit einem 2:1-Auswärtssieg den Aufstieg. Weiche Flensburg will mit viel Mut und einer stärkeren ersten Halbzeit einen ähnlichen Verlauf um jeden Preis verhindern.