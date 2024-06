Nach dem Ausgleich ist sofort Schluss. Die Flensburger haben in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion gezeigt, waren gegen Ende hin extrem druckvoll. Das Unentschieden geht somit in Ordnung. Am Sonntag in Flensburg ist alles möglich, denn auch Bersenbrück hat gezeigt, dass es seinem Gegner wehtun kann.

Abpfiff

90' +5 2:2 Tor für Weiche Flensburg

El-Kandoussi Und da ist es tatsächlich noch passiert. Ein weiter Einwurf vom linken Flügel wird ins Strafraumzentrum zu El-Kandoussi verlängert, der den Ball direkt nimmt und mit der letzten Aktion doch noch ausgleicht.

83' Flensburg übt jetzt gehörigen Druck aus. Der Ausgleich liegt in der Luft.

69' 2:1 Tor für Weiche Flensburg

Ehlers (Foulelfmeter) (Foulelfmeter) Diesmal macht es Ehlers vom Punkt wesentlich besser und verkürzt.

60' Foulelfmeter verschossen

Böhmann hält Elfmeter von Ehlers Die Riesenchance für Flensburg zum Anschluss. Doch was macht der frisch eingewechselte Ehlers? Schiebt den Ball unplatziert und drucklos aufs Tor, sodass Böhmann sich ohne Probleme den Ball schnappen kann.

Anpfiff 2. Hälfte

20:28 Uhr Quo vadis, Weiche? In den ersten 45 Minuten hatte Bersenbrück mehr vom Spiel und führt hier verdient mit 2:0. Der Regionalligist wird im zweiten Abschnitt eine merkliche Leistungssteigerung brauchen, um eine halbwegs annehmbare Ausgangsposition mit ins Rückspiel nehmen zu können.

Halbzeitpfiff

40' 2:0 Tor für Bersenbrück

Lührmann Weiter Ball auf Schmidt, der links in den Strafraum eindringt. Seinen Querpass bugsiert Lührmann am Fünfmeterraum mit der Fußspitze in die Maschen.

29' 1:0 Tor für Bersenbrück

Bannink Auf engstem Raum kombiniert sich der Oberligist durch die Flensburger Abwehrreihen und Bannink stochert die Kugel an Weiche-Keeper Heim vorbei ins Netz.

Anpfiff

19:32 Uhr Der Spielbeginn wird sich um ein paar Minuten verzögern. Grund: Vor den Eingängen stehen noch einige Zuschauer, die sich dieses eminent wichtige Spiel nicht entgehen lassen mögen.

19:10 Uhr Weiche Flensburg darf heute übrigens nur deswegen spielen, weil Hannover II mit dem Aufstieg in die 3. Liga einen weiteren Platz im Norden freigemacht hat. Ansonsten wäre heute der SSV Jeddeloh II (nun sicher gerettet) am Hastruper Weg zu Gast und Flensburg wäre bereits fünftklassig.