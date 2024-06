Große Moral in Bersenbrück: El-Kandoussi lässt Flensburg doch noch jubeln

Im Hinspiel der Relegation zur Regionalliga Nord hat sich der SC Weiche Flensburg beim TuS Bersenbrück nach zäher erster Hälfte gestrafft und einen 0:2-Rückstand noch egalisiert. Im Mittelpunkt: Die Joker Jannic Ehlers und Yusri El-Kandoussi.

Der TuS Bersenbrück, Tabellenzweiter der Oberliga Niedersachsen, ging mit sieben ungeschlagenen Spielen in das Relegations-Hinspiel gegen den SC Weiche Flensburg, der nur deswegen in die Zusatzschicht durfte, da der Aufstieg von Hannover 96 II in die 3. Liga einen zusätzlichen Platz in der Regionalliga Nord freigemacht hatte.

Am Mittwoch präsentierten sich die Bersenbrücker von Beginn weg mutig und verzeichneten zunächst ein Chancenplus. In der 16. Minute musste Gäste-Keeper Heim nach einem Eckball gleich zweimal ran, um den Einschlag zu verhindern. Nach knapp einer halben Stunde war Heim dann bezwungen. Bersenbrück kombinierte sich auf engstem Raum durch die Weiche-Abwehr und Bannink spitzelte aus kurzer Distanz den Ball ins Netz. Der TuS blieb spielbestimmend und legte in der 40. Minute nach. Schmidt passte nach einem weiten Ball quer auf Lührmann, der am Fünfmeterraum mit der Fußspitze zum 2:0 vollstreckte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Verdient bis dato.

Ehlers darf zweimal ran

Klar verbessert kam der SC Weiche aus der Kabine, mehr als Halbchancen sprangen aber zunächst nicht heraus. Das änderte sich in der 60. Minute, als es Foulelfmeter gab. Der gerade eingewechselte Ehlers übernahm, doch sein flacher Schuss war weder sonderlich platziert noch wuchtig, sodass sich TuS-Torwart Böhmann nach kurzem Sprung ins aus seiner Sicht rechte Eck die Kugel mühelos schnappte. Danach wurde Bersenbrück wieder kurzzeitig munterer und probierte es mit schnellen Kontern.

Ausgerechnet ein Tempogegenstoß führte zum 1:2 der Gäste. Als Bersenbrück in der Offensive von einem Eckball ausging, es aber tatsächlich Abstoß gab, schaltete der Regionalligist schnell um und bekam am Ende des Angriffs einen weiteren Strafstoß zugesprochen. Wieder versuchte es Ehlers, diesmal traf er. Die Gäste blieben am Drücker. In der 78. Minute kam Hartmann im Strafraum zum Schuss, Böhmann lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Beim anschließenden Eckball brannte es lichterloh im heimischen Strafraum, Böhmann parierte aus kurzer Distanz gegen Rehfeldt.

Noch enger wurde es in der 88. Minute. Es entwickelte sich für einige Sekunden ein regelgerechtes Scheibenschießen im Bersenbrücker Strafraum. Cornils war am dichtesten dran, sein Schuss sprang von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. Dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit. Ehlers katapultierte einen Einwurf in den heimischen Strafraum, der Ball wurde im Gewühl zu El-Kandoussi verlängert, der im Zentrum schnörkellos den Ausgleich erzielte. Danach war sofort Schluss.

Da die Flensburger in der zweiten Halbzeit eine klare Leistungssteigerung gezeigt hatten, ging dieses Unentschieden vollauf in Ordnung. Auch Bersenbrück ließ hin und wieder spielerische Qualität aufblitzen, sodass das Rückspiel am Sonntag große Spannung verspricht.