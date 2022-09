Berrettini wackelt gegen Murray nur kurz - Krawietz/Mies raus

Andy Murray ist bei den US Open in New York in der dritten Runde an Matteo Berrettini gescheitert. Auch das Doppel Krawietz/Mies musste sich geschlagen geben. Bei den Frauen gab es ein amerikanisches Duell, außerdem steht eine Tunesierin zum ersten Mal im Achtelfinale.

Der 35-jährige Murray unterlag am Freitag im Arthur Ashe Stadium gegen den an Nummer 13 gesetzten Italiener Matteo Berrettini 4:6, 4:6, 7:6 (7:1) und 3:6. Vor dem ersten Aufschlag gegen Murray hatte Berrettini in höchsten Tönen über Murray geschwärmt. "Es ist inspirierend, was für einen Willen er mitbringt, welche Liebe er für diesen Sport hat", hatte der 26-Jährige gesagt: "Ich habe ihn immer bewundert." Seine Bewunderung hielt sich auf dem Court dann aber in Grenzen.

Damit wartet der der frühere Weltranglistenerste Murray, der seit einer Operation vor drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, seit 2017 auf einen Achtelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier. Davor war das dem Schotten 38-mal in seiner Karriere gelungen. Und dennoch macht er Fortschritte, die dritte Runde bei den US Open hatte der Schotte seit 2016 nicht mehr erreicht.

Jabeur zum ersten Mal im Achtelfinale

Bei den Frauen war zuvor Ons Jabeur bei ihrer siebten Turnierteilnahme erstmals ins Achtelfinale eingezogen. Die tunesische Wimbledon-Finalistin setzte sich nach anfänglichen Problemen mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen Shelby Rogers aus den USA durch. In der Runde der besten 16 trifft die Weltranglistenfünfte Jabeur auf die Russin Veronika Kudermetova, die klar in zwei Sätzen (6:2, 6:0) gegen Dalma Galfi aus Ungarn siegte. Im amerikanischen Duell besiegte die 18-jährige Cori Gauff ihre Landsfrau Madison Keys glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3.

Krawietz und Mies verlieren

Im Doppel musste sich das Erfolgsduo Kevin Krawietz und Andreas Mies in der 3. Runde bereits geschlagen geben. Gegen Robin Haase und Philipp Oswald verloren sie knapp in drei Sätzen 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 3:6.

In der Nacht greifen dann die Top-Spieler in die 3. Runde ein. Bei den Männer trifft Nick Kyrgios auf Jeffrey Wolf, Daniil Medvedev auf Yibing Wu. Außerdem kommt es zum Duell zwischen dem Weltranglisten-21. Denis Shapovalov und dem Weltranglisten-11. Andrey Rublev. Bei den Frauen will die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams bei ihrem voraussichtlich letzten Grand Slam ihren Lauf fortsetzen und ins Achtelfinale einziehen. Sie trifft auf Ajla Tomljanovic.