Berrettini hält nur einen Satz gut mit: Alcaraz macht U-21-Viertelfinale klar

In Wimbledon trennt sich allmählich die Spreu vom Weizen. Holger Rune bezwang Grigor Dimitrov und steht im Viertelfinale. Matteo Berrettini hoffte indes vergebens auf einer Überraschung gegen Carlos Alcaraz.

Während Carlos Alcaraz in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinauskam, kennt Matteo Berrettini das Gefühl, im All England Club im Finale zu stehen. 2021 unterlag der Italiener im Endspiel Novak Djokovic. Berrettini fühlt sich auf Rasen und insbesondere in London wohl, das bekam zuletzt auch Alexander Zverev zu spüren, der in der Runde zuvor glatt in drei Sätzen gegen den Italiener die Segel streichen musste.

Gegen Alcaraz war der formstarke Berrettini aber dennoch nur Außenseiter, doch in dieser Rolle fühlte sich der aufschlagstarke Römer sogar recht wohl. Wenngleich er im ersten Satz mehr Probleme bei eigenem Service hatte, war er es dem das erste Break glückte - das reichte dann auch für den Satzgewinn.

Berrettini spielte risikoreicher, war aggressiver, geriet dann aber mehr und mehr ins Hintertreffen. Der Weltranglistenerste Alcaraz glänzte immer dann, wenn es drauf ankam, spielte stabil, variantenreich und war gewohnt schnell unterwegs. Der Spanier hatte sein Niveau klar gesteigert und holte sich folglich Satz zwei und drei jeweils mit 6:3.

Im vierten Satz beklagte sich Berrettini darüber, dass es zu dunkel geworden sei. Die Veranstalter reagierten mit der Schließung des Daches, was eine viertelstündige Pause mit sich brachte - da stand es 2:2. Unter Flutlicht war es dann aber wieder Alcaraz, der glänzte. Der Spanier war konzentriert, schlug auf einmal unfassbar stark auf und breakte den Italiener dann auch noch. Der 20-Jährige vergab dann aber drei Matchbälle, nutzte jedoch seinen vierten zum 3:6, 6:3, 6:3, 6:3-Sieg.

Rune siegt nach schwachem Start

Unter dem Motto "Jung gegen Alt" stand auch das zweite Achtelfinale zwischen dem 20-jährigen Holger Rune und dem zwölf Jahre älteren Grigor Dimitrov, der in der Weltrangliste als Nummer 24 ganz 18 Plätze schlechter geführt ist. Der erfahrenere Bulgare erwischte aber den besseren Start, war gegen einen nervösen Gegner in Satz eins der bessere Spieler und holte sich diesen dann auch mit 6:3. Anschließend wurde es aber ein mitreißendes Duell, denn Rune steigerte sich - und wurde besser und besser.

Satz zwei und drei wurden jeweils im Tiebreak entschieden, beide Male behauptete sich der Däne, der vor allem seine eigene Fehlerquote minimierte. Im vierten Satz glückte Rune schließlich noch das frühe Break, was ihm am Ende auch reichte, um sich nach 3:21 Stunden mit 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) und 6:3 zu behaupten. Im Viertelfinale kommt es nun also zum Next-Gen-Duell zwischen Rune und Alcaraz.