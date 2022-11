Bernstein: "Verzicht üben, wo Verzicht möglich ist"

Die Zahlen im blau-weißen Kosmos sind weiterhin gefährlich rot: Hertha BSC hat im Geschäftsjahr 2021/22 horrende Verluste gemacht.

Die Hertha BSC KGaA hat die Saison 2021/22 bei einem Umsatz von 146,5 Millionen Euro mit einem Minus von 79,75 Millionen Euro abgeschlossen. Das geht aus den veröffentlichten Zahlen des Jahresabschlusses der KGaA hervor. Das Eigenkapital schrumpfte demnach massiv - von 107,5 Millionen Euro vor Jahresfrist auf 29,5 Millionen Euro zum Stichtag 30. Juni 2022.

Die veröffentlichten Zahlen des Jahresabschlusses 21/22 sind nur mit einem Wort zu beschreiben: Herausfordernd! Kay Bernstein

Der seit Ende Juni amtierende Präsident Kay Bernstein appellierte angesichts der desaströsen Zahlen an den Zusammenhalt von Fans und Mitgliedern. "Die veröffentlichten Zahlen des Jahresabschlusses 21/22 sind nur mit einem Wort zu beschreiben: Herausfordernd! Das neue Präsidium hat durch diese Erblast eine der schwierigsten Aufgaben in der Historie unseres Traditionsvereins zu bewältigen", schrieb Bernstein am Donnerstag auf Twitter. "Mit der neu aufgestellten Geschäftsführung werden wir das schaffen. Klar ist: Dieser Weg wird ein Marathon und kein Sprint. Lasst uns gemeinsam für die Zukunft kämpfen und unsere Erwartungen an die Realität anpassen."

Hertha hatte sich zuletzt auch im operativen Bereich an der Spitze neu aufgestellt. Für den zum 31. Oktober ausgeschiedenen langjährigen Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller kam kein externer Nachfolger. Thomas E. Herrich, im Juni befördert und als neuer Geschäftsführer installiert, verantwortet nach Schillers Abgang auch den Finanzbereich, ihm arbeitet auf der zum 1. September neu geschaffenen Direktoren-Ebene Björn Bäring zu. Neben Schiller schieden auch Paul Keuter und Daniel Milleg, die beide der Geschäftsleitung angehörten, aus.

Hertha hatte durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst und dessen Tennor-Holding seit Sommer 2019 insgesamt 374 Millionen Euro erhalten - und wäre ohne diese XXL-Alimentierung in Pandemie-Zeiten womöglich sehr nah an ein Insolvenz-Szenario herangerückt. Windhorst hält 64,7 Prozent der KG-Anteile und will diese nach einem Zerwürfnis mit Bernstein schnellstmöglich veräußern - in einer allerdings schwierigen Marktlage.

Personalkosten so hoch wie nie

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic, der zum 1.Juni 2021 seinen Job in der Hauptstadt angetreten hatte, musste sowohl in der Sommertransferperiode 2021 als auch im Sommer 2022 einen Transferüberschuss erzielen. Die dringend nötige Konsolidierung scheint zumindest noch nicht großflächig zu greifen. Nach dem jetzt veröffentlichten Jahresabschluss wurden zwar die Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2022 auf 80,8 Millionen gesenkt (Vorjahr: 99 Millionen). Aber die Personalkosten waren mit 97,7 Millionen Euro (Vorjahr: 92,9 Millionen) so hoch wie noch nie bei Hertha. Die Zahl der Angestellten stieg auf 349 (Vorjahr: 283).

Angesichts der alarmierenden Zahlen sieht Bernstein den 130 Jahre alten Verein vor einem Kraftakt sondersgleichen: "Wir sind der Berliner Sport-Club Hertha von 1892, wir haben schon so viel gemeinsam ausgehalten und überstanden. Wir können auch diesen Weg nur gemeinsam gehen - indem wir fest zusammenstehen, uns gegenseitig vertrauen und Verzicht üben, wo Verzicht möglich ist.“ Verzicht, so viel ist sicher, war bei Hertha in den vergangenen Jahren eher nicht das Thema.