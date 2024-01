Bernstein: Staatsanwaltschaft geht von natürlichem Tod aus

Der Tod von Kay Bernstein hatte der Staatsanwaltschaft zufolge natürliche Gründe, für eine Fremdeinwirkung gebe es keine Anzeichen. Der Hertha-Präsident war am Dienstag im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Donnerstag bekanntgab, geht sie beim Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein "am ehesten von einem natürlichen Tod" aus, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden seien keine gefunden worden. Dies erklärte eine Sprecherin gegenüber dpa und SID.

Dies sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion der Leiche, zusätzlich wurden toxikologische und feingewebliche Proben entnommen, deren Untersuchung noch Zeit benötige. Wann die Ergebnisse vorliegen werden, sei noch unklar. Dabei handele es sich um die Standardprozedur in einem solchen Fall. Die Leiche sei zur Bestattung freigegeben worden.

Normaler Vorgang bei unklarer Todesursache

Bernstein, ehemaliger Ultra in der Berliner Ostkurve und seit 2022 Präsident des Zweitligisten, war am Dienstagmorgen im Alter von nur 43 Jahren unerwartet verstorben. Im Anschluss war in Brandenburg, wo Bernstein am Berliner Stadtrand lebte, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dies sei ein normaler Vorgang, wenn die Todesursache unklar sei, sagte eine Sprecherin der Polizei.

"Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Bernsteins Tod löste im gesamten deutschen Fußball große Anteilnahme aus.