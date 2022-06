Bernstein: "Im Moment fühlt es sich surreal an"

Das "Kind der Kurve" steht seit Sonntagabend an der Spitze. Herthas neuer Präsident Kay Bernstein (41) sprach nach der Kür über seinen Wahlsieg, die ersten Tage im neuen Amt und Investor Lars Windhorst.

Nach dem Ende der fast siebenstündigen Mitgliederversammlung im Berliner CityCube gab der neue, bis 2024 gewählte Präsident den Mitgliedern seine wichtigste Botschaft mit auf den Heimweg: "Lasst uns die Energie und Hoffnung dieser Mitgliederversammlung mitnehmen, lasst uns gemeinsam nach vorne schauen und es besser machen!"

Danach sprach Kommunikationsmanager Kay Bernstein mit den Medien über …

…den Wahltag: "Es war anstrengend, es war aufregend - und am Ende war es richtig, dass die Mitglieder so ihre Entscheidung getroffen haben im Sinne von: Wo will dieser Verein hin? Und hat er jetzt die Möglichkeit, von innen heraus gesund zu werden?"

…die Frage, womit er die Mitglieder abgeholt hat: "Mit der Hertha-DNA. Damit, dass da vorn ein Herthaner steht, der wirklich bereit ist, alles zu geben und die besten Entscheidungen im Sinne von Hertha BSC zu treffen."

Dass es dann doch 390 Stimmen Unterschied geworden sind, hat mich überrascht. Kay Bernstein

…sein Gefühl vor der Wahl: "Ich war zuversichtlich, dass es keine Niederlage wird. Ich konnte letztendlich nicht verlieren. Ich war auf ein knappes Ergebnis vorbereitet. Dass es dann doch 390 Stimmen Unterschied (zu Frank Steffel, d. Red.) geworden sind, hat mich überrascht."

…den Grund für den recht deutlichen Sieg: "Herthaner zu sein war ausschlaggebend."

…das neue Präsidium: "Es entspricht meinen Vorstellungen, aber ich hatte keine konkrete Erwartung. Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen da nicht mit einem Team rein. Wir wollten nicht neue Mauern hochziehen, die wir dann wieder einreißen müssen."

…seinen Start: "Am Mittwoch, 18 Uhr, haben wir Präsidiumssitzung. Die Hauptaufgabe wird sein, aus dem Präsidium einen eingeschworenen Haufen mit Teamspirit zu machen, der Hertha vorlebt."

…den operativen Rückzug aus seiner Kommunikations- und Marketingagentur: "Das geht, weil ich ein tolles Team habe, das so aufgebaut ist, dass es die Strukturen und Aufgaben allein bewältigt. Meine Frau wird die Geschäftsführung übernehmen, sie ist auch die Prokuristin bei uns. Es wird von mir volle Konzentration auf Hertha BSC geben."

…Frank Steffels Versuche, ihn zum Rückzug von der Präsidentschaftskandidat zu bewegen: "Ich bin mir treu geblieben und habe das, was ich gesagt habe, geradlinig verfolgt. Wir haben transparent kommuniziert. Ich bin mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, wahnsinnig froh - und die Mitglieder auch. Das Votum ist eine breite Unterstützung für den Neustart. Es geht natürlich auch darum, den 1300 Mitgliedern, die mich nicht gewählt haben, die Hand auszustrecken und ihnen zu sagen: Wir nehmen euch ernst, eure Sorgen, eure Vorbehalte. Das Präsidium muss nahbarer werden. Lasst uns mit den Leuten reden, darauf wird es ankommen."

…seinen Weg vom Ultra zum Präsidenten eines Profiklubs: "Es bedeutet eine schwere Bürde, der Erste zu sein, der diesen Weg geht und aus der Ultra-Generation hervorspringt. Aber für mich steht das Herthaner oben drüber. Erst dann ist man der Fan, der Ultra, der Kuttenträger, der Haupttribünensitzer. Aber das Herthaner ist viel wichtiger."

…die Zahl der Glückwünsche an ihn: "Zu viele (schmunzelt). Es wird lustig, das heute abend alles zu beantworten, wobei: Heute abend mache ich das nicht mehr. Jetzt kann man das kurz erstmal sacken lassen, damit es ankommt. Im Moment fühlt es sich sehr surreal an. Man spürt den Rucksack an Verantwortung und Erwartungen. Aber bei den Temperaturen kann man jetzt erstmal ein Bier trinken."

Ich mache keinen Alleingang und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir setzen uns jetzt erstmal mit dem Präsidium hin und stimmen uns ab. Kay Bernstein

…den Kontakt zu Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic und Investor Lars Windhorst: "Mit Fredi habe ich mich vorhin kurz ausgetauscht. Mit Herrn Windhorst werden wir einen Termin vereinbaren. Da ist noch gar nichts passiert. Ich mache keinen Alleingang und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir setzen uns jetzt erstmal mit dem Präsidium hin und stimmen uns ab."

…seine Vorstellungen für die Partnerschaft mit Windhorst: "Eine deutlich bessere Kommunikation und Synergie-Verflechtung auf den Ebenen, wo es Hertha besser macht. Wir haben in den letzten Jahren im Verein inhaltlich nicht die Debatte über 50+1 geführt. Das steht nicht in der Vereinssatzung. Ich glaube, dass wir die Debatte brauchen, um in der inneren Zerstrittenheit der Mitglieder das zu thematisieren und eine Haltung herauszuarbeiten. Die Realität sagt: Herr Windhorst ist da, er hat die Anteile. Wir werden versuchen, ihn bestmöglich einzubinden und mit ihm unsere Ziele zu erreichen."