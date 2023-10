Bernstein: "Es war die Korrektur des Irrsinns"

Ein Rekord-Minus von fast 100 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 und ein positiver Ausblick für die laufende Saison: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wähnt sich dank des eingeschlagenen Sparkurses auf dem richtigen Weg.

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag in der Berliner Messehalle 21A präsentierte Geschäftsführer Thomas E. Herrich die Zahlen des Geschäftsjahres 2022/23. Erträgen von 123,7 Millionen Euro standen Ausgaben von 222,8 Millionen gegenüber. Damit schloss die Hertha BSC KGaA die abgelaufene Saison mit dem Rekordminus von 99,1 Millionen Euro ab - nachdem bereits die Bilanzen 2021/22 (Minus von 79,75 Mio. Euro), 2020/21 (Minus von 77,9 Mio. Euro) und 2019/2020 (Minus von 53,5 Mio. Euro) tiefrot abgeschlossen worden waren. "Wir haben ein erneutes erheblich negatives Betriebsergebnis erzielt", sagte Herrich. "Da gibt es viele Faktoren, die dafür kausal sind: der Expansionskurs der Vergangenheit, die Investitionen in die Lizenzspielermannschaft nicht in der abgelaufenen Transferperiode, sondern in der Zeit davor, vor allem im Januar 2020 - mit langlaufenden Spielerverträgen, die unseren Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt haben. Darüber hinaus konnten wir die geplanten Transfereinnahmen auch mit den Optionen, die dahinter lagen, vor dem 30.6. 2023 nicht erfüllen, so dass da die Einnahmen geringer waren."

Die mit Abstand größte Position bei den Ausgaben waren die Personalkosten, die mit 97,6 Millionen Euro zu Buche schlugen und damit annähernd auf dem Vorjahresniveau (97,7 Mio. in 2021/22) blieben. Die Verbindlichkeiten, die zum Stichtag 30. Juni 2022 bei 80,8 Millionen Euro gelegen hatten, stiegen zum 30. Juni 2023 auf 102,3 Millionen Euro. Neben der 40-Millionen-Anleihe, deren Laufzeit im Juni um zwei Jahre bis 2025 verlängert worden war, fallen vor allem zinstragende Bankverbindlichkeiten unter diese Position. Das Eigenkapital, das vor Jahresfrist noch bei 29,5 Millionen Euro, 2021 sogar bei 107,5 Millionen Euro gelegen hatte, schrumpfte zum Stichtag 30. Juni 2023 weiter: auf 5,4 Millionen Euro.

Zugleich äußerte sich Herrich mit Blick auf die Planzahlen der laufenden Saison positiv. "Wir haben da die Planung deutlich übertroffen", erklärte der Geschäftsführer. "Mittlerweile decken die Einnahmen erstmals nach längerer Zeit wieder die Ausgaben. Das war in den letzten Jahren nie der Fall. Wir werden zum 30. Juni 2024 ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis bekommen und das vorgegebene Ziel, dass wir 2025 ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis haben wollen, in dieser Saison schon nahezu realisieren können - aufgrund eines knallharten Sanierungskurses in allen Bereichen." So nahm Hertha beim Personalaufwand Einsparungen von etwa 50 Millionen Euro vor und reduzierte den Personalschlüssel in der gesamten Verwaltung (inklusive sportlicher Bereich ohne Kader) von 300 auf 220 Stellen. Darunter waren 15 Kündigungen.

Die Sachkosten (u.a. Reisekosten, Bewirtung an Spieltagen, Beraterkosten, Stadion-Mietkosten, Provision Sportfive) reduzierte Hertha um 24 Millionen Euro. "Wir haben die Kosten in der Summe um fast 80 Millionen reduziert", unterstrich Herrich. "Das ist ein sehr gutes Ergebnis in kurzer Zeit. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, greifen. Voraussetzung ist, dass wir diesen konservativen, seriösen, kaufmännischen Kurs beibehalten. Die Sanierung ist nicht abgeschlossen, die wird uns noch länger begleiten. Sie ist ein Marathon, kein Sprint. Wir müssen in allen Bereichen kostendiszipliniert bleiben und immer kontrollieren und nachsteuern. Da sind wir auf eine guten Weg." Dieser Weg, so Herrich, "ist alternativlos - so lange ich in der Verantwortung bin, wird dieser Weg so weitergeführt werden".

Präsident sendet Videobotschaft

Auch Präsident Kay Bernstein, der nach einem Unfall auf der Klub-Geschäftsstelle wegen drei gebrochener Wirbelquerfortsätze vom Krankenbett aus eine Video-Botschaft an die Mitglieder richtete, unterstrich die Notwendigkeit des eingeschlagenen strikten Sparkurses. "Es gab in der jüngeren Vergangenheit im deutschen Fußball kein so krasses Sanierungsszenario wie bei Hertha. Es war die Korrektur des Irrsinns", sagte Bernstein. "Wir haben bis auf das Überleben noch nichts erreicht. Der Weg zu einem gesunden Verein führt über unsere blau-weiße Seele, aber muss sich auch in den Büchern niederschlagen. Wer große Träume hat, ist bei uns falsch." Zugleich verteidigte Bernstein den im März vollzogenen Einstieg des US-Investors 777 Partners und die Hauptsponsoren-Entscheidung für den Wettanbieter Crazybuzzer: "Mir wird von dem einen oder anderen vorgeworfen, die Werte verraten zu haben. Aber es war eine Situation, wo es keine Alternative gab und wir, wenn wir keinen Hauptsponsor bekommen hätten, 20 weitere Mitarbeiter hätten entlassen müssen. Das war für mich und Geschäftsführer Thomas Herrich keine Option." 777 Partners habe "seine Zusagen bisher vollumfänglich erfüllt, und wir sind dennoch Herr im eigenen Haus".

Das im März eingestiegene Private-Equity-Unternehmen, das 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha-KG hält, hatte zu Monatsbeginn nach kicker-Informationen die dritte Tranche in Höhe von knapp 20 Millionen Euro überwiesen. Damit ist dem Vernehmen nach bislang etwa die Hälfte der von 777 Partners für den Zeitraum von zwei Jahren zugesagten 100 Millionen Euro geflossen. Bernstein lobte die Zusammenarbeit mit 777 Partners als "um Längen ruhiger und professioneller als zuvor" in der Ära Lars Windhorst und stellte klar: "Das Präsidium hat keinen Investor in den Verein geholt. Lars Windhorst hat seine Anteile an 777 verkauft. Das Präsidium hat mit Blick auf die Existenznot zugestimmt. Es ging um die Existenz des Vereins."