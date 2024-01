Bernhardsson kommt aus Schweden: Kiel reagiert auf offensive Ausfälle

Mit Fiete Arp und Benedikt Pichler fehlen Holstein Kiel zwei zuverlässige Torschützen. Am Montag präsentierte die KSV deshalb einen Neuzugang in der Offensive.

Schon vor Holstein Kiels Rückrundenstart gegen Eintracht Braunschweig war klar, dass man nach den Ausfällen von Fiete Arp (Sehnenanriss im Adduktorenbereich) und Benedikt Pichler (Leistenprobleme) in der Offensive personell nachlegen muss. Immerhin fehlten nicht nur Stammspieler, sondern auch Torschützen. Arp traf fünfmal, Pichler siebenmal (Kieler Bestwert). Einen "Schnellschuss" schloss Trainer Marcel Rapp allerdings aus, obwohl insgesamt sechs Akteure - unter anderem auch Kapitän Philipp Sander - nicht zur Verfügung standen.

Eine 1:2-Niederlage, die den Verlust der Tabellenführung zur Folge hatte, und drei Tage später hat der nun ehemalige Spitzenreiter der zweiten Liga reagiert und einen Neuzugang für die Offensive präsentiert: Vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg Boras wechselt Alexander Bernhardsson an die Kieler Förde. Dort unterschreibt der 25-jährige Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Mehr Variabilität durch Bernhardsson

"Mit Alexander Bernhardsson konnten wir einen beweglichen und spielfreudigen Offensivspieler für uns gewinnen, der sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturm einsetzbar ist", sagte KSV-Geschäftsführer Uwe Stöver über den Linksfuß. "Er ist schnell, dribbelstark und hat einen guten Abschluss. Wir sind überzeugt davon, dass Alexander uns helfen und vorne noch variabler machen wird."

In seiner schwedischen Heimat ging Bernhardsson seit 2020 für IF Elfsborg Boras auf Torejagd und stand im November kurz vor dem großen Wurf. Am letzten Spieltag schob sich Malmö FF im direkten Duell aber noch an Bernhardsson und Co. vorbei und feierte doch noch die Titelverteidigung. Das Herzschlagfinale erlebte der Angreifer bis zu seiner Auswechslung auf dem Platz mit.

Kiels neue Nummer 11

Insgesamt kam er für die Skandinavier in 79 Partien auf 20 Tore. Für die schwedische Nationalmannschaft debütierte er im Januar 2023 beim 2:0-Sieg über Finnland.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe hier in Kiel. Holstein ist eine variable und spielstarke Mannschaft. Mein Ziel ist es nun, mich hier schnell einzuleben, meine neue Mannschaft kennenzulernen und meine Qualitäten vom ersten Tag an mit einzubringen", so der Stürmer, der in Kiel künftig die Rückennummer 11 tragen wird.

sts