Bernd Neuendorf mit großer Mehrheit zum DFB-Präsidenten gewählt

Bernd Neuendorf ist zum neuen DFB-Präsidenten gewählt worden. Der 60-Jährige gewann bei der Wahl auf dem 44. DFB-Bundestag mit großer Mehrheit.

Neuendorf erhielt 193 der 250 abgegebenen Stimmen und wurde damit zum 14. Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes gewählt. "Das Ergebnis überwältigt mich", sagte er kurz nach der Wahl.

Neuendorf war bislang Präsident des Fußball-Verbands Mittelrhein. Er hatte im November 2021 seine Kandidatur bekannt gegeben und war durch den westfälischen Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) nominiert worden. Weil er sich vor dem 44. DFB-Bundestag der Unterstützung der Landes- und Regionalvertreter gewiss sein konnte, galt er bei der Kampfabstimmung um die DFB-Spitze als Favorit.

50 Stimmen für Peters

Erstmals stellten sich für diese Wahl zwei Kandidaten zur Verfügung: Neben Neuendorf ging der ehemalige Schalker Finanzvorstand Peter Peters ins Rennen, der Unterstützung aus dem Lager der DFL-Vertreter erhielt, bei der Wahl aber klar unterlegen war. Er bekam 50 Stimmen bei sechs Enthaltungen und einer ungültigen Stimmabgabe.

Neuendorf wuchs im Kreis Düren auf, studierte später in Bonn und Oxford und arbeitete schließlich als Journalist. Anfang der 2000er Jahre wechselte er in die Partei-Politik, fungierte erst unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als Sprecher des SPD-Vorstands und war später Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen. 2019 wählte ihn der Verbandstag zum Präsidenten des Verbands Mittelrhein.

Vierter Präsident seit 2012

Beim DFB ist er nach Wolfang Niersbach, Reinhard Grindel und Fritz Keller bereits der vierte Präsident seit 2012. "Um es klar und deutlich zu sagen: Wir müssen den Laden zusammenhalten, dazu wird es keine Alternative geben", hatte Neuendorf bei seiner Vorstellung vor der Wahl betont. Der Fußball solle "wieder im Mittelpunkt stehen", die Menschen seien es leid, "im Zusammenhang mit dem DFB nur von Machtkämpfen, Streitereien und Razzien zu hören". Dies bedeute auch, sich bei politischen Entscheidungen im Sinne des Fußballs wieder deutlicher zu Wort zu melden: "Der Fußball muss seine gesellschaftliche und politische Verantwortung wieder wahrnehmen."

Grunwald zum neuen Schatzmeister gewählt

Zum neuen Schatzmeister wurde Stephan Grunwald einstimmig gewählt. Der 37-Jährige folgt Stephan Osnabrügge, der sich nicht mehr zu Wahl gestellt hatte. Bislang war Grunwald als Leiter der Revisionsstelle des Norddeutschen Fußball-Verbandes und zuvor unter anderem als Vizepräsident Finanzen beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband tätig. "Ich bin mir der Größe, der Verantwortung und der Bedeutung dieser Aufgabe bewusst. Nur mit gesunden Finanzen lässt sich der Verband in eine erfolgreiche Zukunft führen", sagte er.