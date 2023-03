Bernd Martin: Der DFB-Nationalspieler mit der kürzesten Einsatzzeit

Vielen wird der Name Bernd Martin nichts sagen - dabei war der ehemalige Verteidiger sogar Nationalspieler! Das Besondere: Keiner spielte jemals kürzer für die DFB-Elf als Martin.

Für Fußballspieler ist es eine große Ehre, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen. Auch Bernd Martin, der für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und den SSV Ulm 1946 auflief, spielte für Deutschland. Für die B-Nationalmannschaft, die es damals noch gab, spielte er sogar neunmal und erzielte dabei zwei Tore. Doch bei einem sogenannten "A-Länderspiel" war er nur einmal dabei.

Es gibt viele Spieler, die nur ein Länderspiel gemacht haben, aber bei Bernd Martin gibt es noch eine Besonderheit. Er wurde bei einem EM-Qualifikationsspiel am 2. Mai 1979 gegen Wales erst in der 88. Minute eingewechselt. Da ein Spiel ja wie ihr wisst nur 90 Minuten plus Nachspielzeit geht, stand er nur ganz kurz auf dem Platz.

So wurde Bernd Martin der deutsche Nationalspieler mit der kürzesten Einsatzzeit. Drei Tage danach zog er sich nämlich eine schwere Verletzung zu, deswegen verpasste er die nächsten Länderspiele im Oktober 1979. Und danach wurde er nicht mehr eingeladen. Trotzdem durfte er natürlich von sich behaupten, ein echter Nationalspieler gewesen zu sein!