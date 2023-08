Bernardos Premiere - Neuer Job für Asano

Im letzten Härtetest vor dem Start zeigt sich der VfL Bochum vor allem in der Defensive verbessert. Und im vorderen Bereich macht ein Überraschungsgast auf sich aufmerksam.

Offenbar rechtzeitig vor dem Start in DFB-Pokal und Bundesliga kommt der VfL Bochum in Schwung. Schwer einzuschätzen, wie der 2:1-Sieg im Ruhrstadion gegen den Premier-League-Aufsteiger Luton Town zu werten ist. Immerhin aber starten die Engländer bereits in der kommenden Woche in ihre Saison, dürften also körperlich voll auf der Höhe gewesen sein.

Dennoch dominierte der VfL die Partie gegen Luton von Anfang an, mal abgesehen von einem kurzen Durchhänger vor der Pause im Anschluss an das völlig überraschende 1:1. Ansonsten aber präsentierten sich die Bochumer sehr kompakt in der Defensive in dem neuen 3-5-2, das die Mannschaft offensichtlich immer besser umsetzt.

Weitere Neuzugänge trotz starken Bernardo-Debüts?

Torhüter Manuel Riemann verlebte jedenfalls einen ziemlich entspannten Nachmittag. Dazu trug auch Neu-Erwerbung Bernardo bei, der in der zweiten Halbzeit anstelle von Noah Loosli links in der Dreierkette verteidigte und seinen Job sehr unaufgeregt und routiniert erledigte.

Sieht ganz so aus, als würde der Brasilianer, der erst drei, vier Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen absolvierte, am Samstag in Bielefeld im DFB-Pokal gleich zur Bochumer Startelf gehören. Dann könnte er auf der linken Seite ein brasilianisches Tandem mit Danilo Soares bilden, allerdings musste der Landsmann beim letzten Härtetest wegen muskulärer Probleme passen. Es wird aber erwartet, dass Danilo Soares rechtzeitig zum Bielefeld-Spiel wieder fit wird.

Geplant ist nach wie vor mindestens ein weiterer Zugang für die Defensive; ein Innenverteidiger soll noch kommen, wohl auch ein Mann für die linke Seite. Die Rede ist zudem immer wieder davon, noch einen wendigen Stürmer zu holen. Da wird der VfL aber womöglich auch in den eigenen Reihen fündig.

Asano zeigt unentdeckte Qualitäten

Einen starken Eindruck hinterließ jedenfalls gegen die Engländer Takuma Asano, der sonst meist über die rechte Seite kommt, diesmal aber erneut als zweite Spitze neben Stoßstürmer Philipp Hofmann aufgeboten wurde.

Der neue Job scheint dem Japaner zu liegen. In einigen Situationen konnte er seine Schnelligkeit ausspielen, behielt überdies die Ruhe, als er nach einem Sololauf zum 2:1 traf. Der Abschluss war bisher nicht seine Stärke, vielleicht entdeckt Asano neue Qualitäten, wenn er häufiger in Tornähe im Zentrum auftaucht.

Den Schlusspfiff der Partie gegen Luton erlebte Asano übrigens nicht auf dem Spielfeld mit. Nach einem üblen Foul musste der Offensivmann in der Schlussminuten ausgewechselt werden, doch noch am Abend gab es Entwarnung. Asano hat sich offenbar eine leichte Prellung zugezogen; seinem Einsatz am Samstag in Bielefeld dürfte nichts entgegenstehen.