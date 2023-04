Bernardo Silva, der Fußballversteher mit dem "Hobbit-Tunnel"

Auch gegen Bayern überlegte sich Pep Guardiola wieder etwas Gewagtes. Dass es diesmal nicht schiefging, hat auch mit einem zu tun, um den es vor Monaten noch Wechselgerüchte gab.

Bernardo Silva oder Riyad Mahrez, lautete vor dem Champions-League-Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern die einzige Frage zu Manchester Citys Startelf. Hinterher musste es einem fast unangenehm sein, sie überhaupt gestellt zu haben. Und das hatte bei weitem nicht nur mit dieser Zirkusnummer in der 60. Minute zu tun.

Auf dem Weg in den Strafraum umkurvte er fast beiläufig alle, die sich ihm in den Weg stellten und tat mit Alphonso Davies "Unmögliches", wie der "Guardian" staunte: "Er schien durch Davies' Beine hindurchzugehen und auf der anderen Seite durch einen unsichtbaren Hobbit-Tunnel wieder aufzutauchen." Dabei sollte sein eigentlicher Moment in diesem Spiel zehn Minuten später erst noch kommen, als er Erling Haalands Flanke zum 2:0 einköpfte, das ManCity so gut tat und den Bayern so schlecht.

Guardiola: "Er ist einer der Besten, die ich jemals in meinem Leben trainiert habe"

Am Ende wies die Statistik für ManCity drei Tore aus und für Bernardo Silva, der jetzt seine letzten sieben Champions-League-Treffer in K.-o.-Spielen erzielt hat, Tor, Vorlage, acht Tackles, sechs Ballgewinne und drei erfolgreiche Dribblings. Davies verlor das Duell auf Bayerns linker Außenbahn um Längen.

"Ich hatte das Glück, bei Barça und Bayern einige sehr gute Spieler zu trainieren", sagte Trainer Pep Guardiola am späten Dienstagabend. "Er ist einer der besten, die ich jemals in meinem Leben trainiert habe. Er ist ein ganz besonderer Fußballer. Er kann überall spielen, weil er das Spiel und jede Aktion - ob mit oder ohne Ball - perfekt versteht."

Alleine in dieser Saison war Bernardo Silva für ManCity schon falsche Neun, Achter, Sechser und linker Außenverteidiger. "Er ist ein Spieler, dem man nur die Position sagen muss, auf der er spielen soll - mehr nicht", schwärmte Guardiola. "In diesen Spielen ist er so, so wichtig. Wenn Davies antritt, kannst du ihn nicht stoppen. Bernardo hat die Fähigkeit, die Positionen zu lesen. Und dann schießt er auch noch Tore, was ihm zuletzt ein bisschen gefehlt hat."

Nur viermal hat der portugiesische Nationalspieler in dieser Premier-League-Saison getroffen, in den vergangenen Wochen war er längst nicht immer gesetzt. Noch im Winter 2021 und im Sommer 2022 hatte es immer wieder Wechselgerüchte um Bernardo Silva gegeben, teils befeuert von Guardiola persönlich. Doch "diesmal war er entscheidend", lobte der Katalane.

Stones überzeugt in neuer Rolle - auch ohne 360-Grad-Blick

Auch weil er einen Spieler wie ihn einfach so in der Hinterhand weiß (und Mahrez nicht mal einwechseln musste), gilt Englands Meister inzwischen als Topfavorit auf den Champions-League-Titel. Gegen Bayern stoppte ihn auch ein einmal mehr verwegener Einfall des Trainers nicht - ganz im Gegenteil.

Wie schon in den vergangenen Wochen rückte John Stones bei ManCity-Ballbesitz ins zentrale Mittelfeld, nur tat er das diesmal nicht als Außen-, sondern als Innenverteidiger. Im Gegensatz zu vielen Guardiolaschen Champions-League-Experimenten der jüngeren Vergangenheit funktionierte es, auch weil Bernardo Silvas Tor den Bayern im richtigen Moment den Stecker zog.

"Ich habe versucht, nicht zu viel zu machen, um ehrlich zu sein", sagte der mit und gegen Ball überzeugende Stones später bei "BT Sport". "Manche Spieler haben ganz von alleine diesen 360-Grad-Blick, ich habe ihn noch nicht gefunden." Vielleicht sollte er mal Bernardo Silva fragen.