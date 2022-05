Berlinski schließt sich Rot-Weiss Essen an

Nun ist es offiziell: Ron Berlinski verlässt den SC Verl, spielt aber auch nächste Saison in der 3. Liga. Der Angreifer wechselt zum Regionalliga-West-Meister und Aufsteiger Rot-Weiss Essen.

Erst am vergangenen Wochenende und damit am letzten Spieltag der Saison sicherte sich Rot-Weiss Essen auf dramatische Art und Weise den Aufstieg in die 3. Liga. Am Freitag machte der Meister der Regionalliga West dann einen Wechsel offiziell, der sich schon länger angedeutet hatte: Berlinski verlässt den Drittligisten SC Verl und spielt künftig im Stadion an der Hafenstraße.

"Es gibt nichts Schöneres, als als Kind des Ruhrgebiets hier Fußball spielen zu dürfen", wird der 27-Jährige, der im Sommer 2021 in Verl angeheuert hatte, zitiert.

Für die Ostwestfalen, die ebenfalls am Freitag Stürmer Mahir Sagliks Abgang bekannt gaben, kam der Angreifer in der abgelaufenen Saison auf 25 Einsätze. Dabei erzielte er zehn Tore und legte drei weitere auf.