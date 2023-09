Berlinski nach Rauswurf in Ahlen: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen"

Rot Weiss Ahlen nimmt einen Trainerwechsel vor - wieder einmal. Um "Einfachheit, Mentalität, Kompaktheit" gehe es nun, sagt der Sportliche Leiter Orhan Özkara, der konkrete Vorstellungen vom neuen Mann an der Linie hat. Dem geschassten Daniel Berlinski fehlt derweil das Verständnis.

Am Ende waren es die feinen Nuancen, die Tendenzen, die den Geduldsfaden reißen ließen. Ja, RW Ahlen hatte nie etwas anderes vorgegeben, als um den Klassenerhalt kämpfen zu müssen. Ein unschöner Platz 16 mit fünf Punkten nach sieben Spielen lag da durchaus noch im gifthellgrünen Bereich. Soweit zum sichtbaren Teil. Die Problematik aber, die schließlich dazu geführt hatte, dass Trainer Daniel Berlinski am Montag doch seinen Job verlor, die war nicht so leicht zu sehen. Nämlich dass das Team besser geworden wäre. Vorstandsmitglied Dennis Kocker: "Es hat in der Mannschaft keine Entwicklung zum Guten gegeben." Orhan Özkara, der als Interim schon am Montagmorgen das erste Training leitete, pflichtet ihm bei: "Insbesondere die letzten beiden Auftritte im Pokal und im Spiel beim SV Lippstadt waren besorgniserregend. Die Mannschaft ist ideenlos und hat das Engagement vermissen lassen."

"Es war uns zu gefährlich, nicht zu handeln", so Kocker weiter. "Oberhausen kommt jetzt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für unsere Situation, dann das Sechs-Punkte-Spiel in Gütersloh. Dann hätte es längst zu spät sein können." Für diese wegweisenden Partien hat nun Özkara die Verantwortung übernommen. Aber nicht länger: Der 43-jährige Sportliche Leiter, der in Ahlen schon Co-Trainer war und Türkspor Dortmund in der Westfalenliga geleitet hat, macht deutlich: "Ganz ehrlich, ich suche händeringend nach einem neuen Trainer. Ich habe bis jetzt nur Westfalenliga trainiert. Na gut, das auch nicht ganz schlecht. Aber ob das hier mit mir alles funktioniert, kann ich auch noch nicht sagen."

"Das Spielglück hat gefehlt"

Einer, der das alles nicht nachvollziehen kann ist - wenig überraschend - Daniel Berlinski selbst. "In Lippstadt war unser erstes richtig schlechtes Spiel", sagt der enttäuschte 37-Jährige. "Vorher waren individuelle Fehler ausschlaggebend oder uns hat das Spielglück gefehlt." Die Mannschaft sei sehr spät zusammengestellt worden und habe keine Zeit bekommen, sich einzuspielen, so Berlinski, der den Charakter des Teams ausdrücklich lobt: "Es war mir eine Ehre, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Das ist eine intakte Truppe mit tollen Charakteren."

Dabei schwingt auch Unverständnis über die Kritik mit, die intern geübt wurde. Nicht wenige Verantwortliche warfen Berlinski vor, keinen Rat angenommen zu haben, taktisch unsicher zu sein und die Startelf nach persönlichen Vorlieben zusammenzustellen. Da schüttelt er den Kopf. "Kein Spieler hat bei mir nicht gespielt, weil es menschlich nicht gepasst hat. Das wäre ja ein Eigentor und totaler Schwachsinn", so Berlinski. "Ich kann die Freistellung einordnen und habe mir nichts vorzuwerfen."

Zurück zur Einfachheit

Damit ist also nur noch einer übrig, der den Umbruch eingeleitet hat: Orhan Özkara. Der gebürtige Ahlener hat allen Grund, sein Werk zu retten. Das neue Team hat er zusammen mit Berlinski zusammengestellt und muss nun an vorderster Front nachweisen, dass er sich nicht geirrt hat. "Wir wollen zurück zur Einfachheit, zu Mentalität und Kompaktheit. Du kannst nur in die Zweikämpfe kommen, wenn du kompakt stehst. Berlinski wollte mutig spielen, wenn aber hinten das Kompakte fehlt, dann entstehen nun mal zwangsläufig Lücken." Özkara will Ruhe in die Mannschaft bringen, das Vertrauen der Führungsspieler zurückgewinnen. "Leute wie Altun oder Cvetkovic muss man dann auch so behandeln. Wer Qualität mitbringt, der rückt selbstverständlich in den Fokus."

Und danach so schnell wie möglich einen Nachfolger finden. Bewerbungen gibt es jetzt schon viele. Aber Özkara, der gemeinsam mit Sportvorstand Joachim Krug die Kandidaten sichtet, hat Ansprüche. "Kann er die Blockaden bei den Spielern lösen? Am besten wäre natürlich jemand, der auch selbst Fußballer war, sozial kompetent ist und erfolgsorientiert", sagt Özkara. Hört sich gut an. Noch interessanter: Wird es dann jemand sein, der länger im Amt bleibt, als seine Vorgänger? Andreas Golombek, Markus Kaya und jetzt Daniel Berlinski - keiner der drei saß länger als vier Monate auf der Ahlener Bank. Alles über die Winterpause hinaus wäre also schon ein Erfolg.