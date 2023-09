Berliner Minimalisten: Offensiv hakt es bei der Viktoria noch

Fünf geschossene Tore reichten Viktoria Berlin bislang für zwölf Zähler. Mit der Punkteausbeute ist Coach Semih Keskin zufrieden - mit seiner Offensive, die im Sommer einen Umbruch erlebte, noch nicht.

Sieben Spieler in der Regionalliga Nordost haben schon fünf oder mehr Treffer in der bisherigen Saison erzielt. Damit hat das Septett gleich viel oder sogar mehr Tore geschossen als die gesamte Mannschaft von Ligakonkurrent Viktoria Berlin zusammen. Denn der Tabellensiebte kommt nach sieben absolvierten Matches auf nur fünf erzielte Tore (0,71 pro Partie) - der drittschlechteste Wert der 18 Teams umfassenden Staffel.

"Wir sind in der Offensive noch nicht ins Rollen gekommen", sagt Viktoria-Trainer Semih Keskin. Ein Grund dafür ist, dass der Klub aus dem Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf in Enes Küc (26, wechselte zu Corum FK), Christopher Theisen (30, TSV Steinbach) und Phil Harres (21, FC Homburg) die drei Toptorschützen aus dem Vorjahr abgab. 25 der 46 Tore erzielte das Trio in der Spielzeit 2022/23 zusammen. "Da hatten wir einen großen Umbruch“, sagt der 34 Jahre alte Viktoria-Coach.

Darauf reagierte der Verein umgehend und verpflichtete in Nicolas Hebisch (33, kam von Viktoria Aschaffenburg), Shean Mensah (23, VSG Altglienicke), Lucas Falcao (23, Oskarshamns AIK) und Julien Damelang (19, Tennis Borussia Berlin) neue Spieler für die Offensive, "die aber alle von verschiedenen Vereinen kamen", so der Viktoria-Coach. Und das Zusammenspiel braucht scheinbar noch etwas Zeit.

Beste Defensive der Liga

Dagegen klappt das Defensivverhalten der Berliner schon mehr als gut. Denn bisher kassierten die "Himmelblauen" lediglich drei Gegentore (0,42 pro Partie) und stellen damit die beste Defensive der Liga. "Dafür arbeiten wir auch hart", sagt Keskin, dessen Team in gleich vier Saisonspielen ohne Gegentreffer blieb. Mit den bisher zwölf geholten Punkten sieht sich Keskin "im Soll", wie er sagt. "Grundsätzlich bin ich mit der Punktebeute einverstanden. Darauf wollen wir uns aber nicht ausruhen." Zumal das Auswärtsspiel am Samstag gegen den Tabellen-14. Carl Zeiss Jena immer näher kommt. Und auch bei den Thüringern, die nach schwachem Start zuletzt vier Zähler aus zwei Spielen holen konnten, wollen die Berliner "weiter seriös auftreten", so Keskin.

Denn in den vergangenen fünf Partien blieb die Viktoria ohne Niederlage (zwei Siege, drei Remis) und will nach dem Auftritt im Ernst-Abbe-Sportfeld diese Serie weiter ausbauen. "Jena spielt zuhause aufgrund der Fans immer mit einer Plus eins. Für unsere junge Mannschaft (22,5 Jahre im Durchschnitt und damit Drittjüngste der Liga, Anm.d.R.) wird das eine gute Erfahrung, auch solch eine Atmosphäre kennenzulernen", sagt der Viktoria-Coach. Helfen könnte für ein Erfolgserlebnis auch eine treffsichere Offensive.