Berliner Lebenszeichen und nächste Bayern-Pleite

Die beiden Euroleague-Hinterbänkler Alba Berlin und Bayern München waren am Donnerstagabend im Einsatz. Die Berliner sendete dabei gegen Belgrad ein Lebenszeichen, die Bayern unterlagen derweil Lyon.

Abgehoben: Gabriele Procida setzt zum Korbleger an. IMAGO/Nordphoto

Alba Berlin hat in der Euroleague den fünften Sieg gefeiert. Der Bundesligist gewann am Donnerstagabend daheim vor 8579 Zuschauern gegen den serbischen Serienmeister Roter Stern Belgrad mit 89:80 (51:36). Trotz des Erfolges bleibt Alba aber Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 19 und Gabriele Procida mit 17 Punkten.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez ging von Beginn engagiert zu Werke. Vergaben in den ersten Minuten noch beide Teams viele Würfe, kamen die Gastgeber Mitte des ersten Viertels besser in ihren Rhythmus. Zu Beginn des zweiten Abschnittes konnte sich Alba so erstmalig etwas absetzen (25:18).

Anschließend kam Roter Stern - angefeuert von zahlreichen serbischen Fans in der Halle - zwar wieder heran, hatte offensiv aber weiterhin Probleme. Denn der Bundesligist arbeitete defensiv sehr gut, kam immer wieder zu Ballgewinnen, die er offensiv mit schnellen Spielzügen veredelte. Bis auf 51:33 zogen die Berliner vor der Pause davon.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Alba vorn, zog zeitweise auf 22 Punkte davon (70:48). In der 24. Minute sackte dann aber Weltmeister Johannes Thiemann auf dem Feld zusammen und musste anschließend humpelnd vom Feld getragen werden. Er hatte wohl einen Schlag abbekommen. Ohne ihren Kapitän musste Alba in der Schlussphase noch einmal zittern, dennoch reichte es am Ende knapp.

Rückschlag für Bayern-Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München haben indes einen Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze hinnehmen müssen. Am Donnerstag verlor der Basketball-Bundesligist nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen den Tabellenletzten Asvel Villeurbanne mit 64:76 (29:40). Mit einer Bilanz von neun Siegen und 14 Niederlagen rangiert das Team von Pablo Laso nur auf dem 15. Platz, mindestens der zehnte Platz ist aber nötig, um eine Chance auf die Play-offs im Europapokal zu haben.

Die Bayern hatten große Probleme mit Villeurbannes Edwin Jackson, der nach sechs Minuten wie das gesamte Münchener Team zehn Punkte auf dem Konto hatte. Mussten die Bayern bereits von Beginn an auf Serge Ibaka verzichten, verletzte sich im zweiten Viertel in Devin Booker ein weiterer großer Spieler. Die Gastgeber verloren nun komplett ihren Rhythmus und gingen mit einem 29:40-Rückstand in die Kabine.

Kurz nach der Pause wuchs der Rückstand des Basketball-Bundesligisten zunächst auf 18 Zähler Differenz an. Vor allem dank Carsen Edwards (21 Punkte) kamen die Münchener vor dem vierten Viertel aber auf 50:59 heran, viereinhalb Minuten vor Spielende stand es nur noch 62:66. Doch drehen konnten die Bayern die Partie nicht mehr, da sie in der Schlussphase offensiv zu harmlos auftraten. In keinem Heimspiel in dieser Saison haben die Bayern weniger Punkte erzielt als ihre 64 Zähler gegen Villeurbanne.

Bayern München - ASVEL Lyon-Villeurbanne 64:76 (29:40)

Beste Werfer Bayern München: Edwards (21 Punkte), Francisco (11)

ASVEL Lyon-Villeurbanne: Lee (21), Fall 816), Jackson (13), Scott (12)

Alba Berlin - Roter Stern Belgrad 89:80 (51:36)

Beste Werfer Alba Berlin: Thomas (19 Punkte), Procida (17), Brown (12), Wetzell (11)

Roter Stern Belgrad: Dos Santos (20), Giedraitis (15), Smart (14), Hanga (10)