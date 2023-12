Berliner Heimmisere und Nürnbergs Horror-Serie enden

Spitzenreiter Straubing verteidigte im bayerischen Derby in Ingolstadt Platz 1 in der Tabelle. In Berlin beendeten die Eisbären ihre Heimmisere, jubeln durften auch endlich mal wieder die Ice Tigers aus Nürnberg.

Können doch noch zu Hause gewinnen: Die Eisbären Berlin. IMAGO/Contrast