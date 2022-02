Berliner Füchse holen Russlands Nationalkeeper Kireev

Die Füchse Berlin haben den russischen Nationaltorhüter Viktor Kireev für die Saison 2022/23 mit der Option auf ein weiteres Jahr verpflichtet. Der 34-Jährige kommt vom CSKA Moskau.

Der Keeper hatte sich erst 2020 Moskau angeschlossen, aktuell belegt sein Team in der russischen Liga den zweiten Platz. Bei der EURO 2022 kam er auf 70 Paraden in sieben Spielen und eine Quote von 34,31 Prozent. Im Gruppenspiel gegen Deutschland (29:30) hielt er 13 Versuche.

"Ich freue mich sehr über die Verstärkung im Team. Gemeinsam mit Dejan Milosavljev und Lasse Ludwig sind wir gut für die aktuelle Situation und die Zukunft aufgestellt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Vorstand Sport Stefan Kretzschmar erklärte, er sei bei Torhütern "nicht der absolute Experte, sodass ich hier auf die Meinung meines Torwarttrainers Dejan Peric vertraue. Wir haben mit ihm drei Namen diskutiert, und da er schon einmal mit Viktor Kireev in Russland zusammengearbeitet hat, war er von ihm extrem überzeugt. Ich glaube, wir bekommen einen routinierten Torwart, der ein super Gespann mit Dejan Milosavljev und Lasse Ludwig bilden kann. Ich bin ihm dankbar, dass er so lange gewartet hat, bis wir eine Entscheidung treffen konnten, denn er wollte unbedingt zu uns kommen." Kireev selbst bezeichnete die HBL als "stärkste Liga der Welt".