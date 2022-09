Berliner Debakel und Münchner Freude

Die Straubing Tigers haben einen Traumeinstand in der Champions League gefeiert. Weniger gut lief es für die Grizzlys Wolfsburg. Am Samstag erlebte Meister Eisbären Berlin ein Debakel. München glückte indes der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Nach dem furiosen 8:2-Rekordsieg zum Auftakt in Grenoble wurden die Eisbären wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Beim schwedischen Topklub Frölunda HC setzte es ein deutliches 1:7. In Göteborg gerieten die Eisbären bereits nach 25 Sekunden in Rückstand - und konnten sich von diesem frühen Schock schlussendlich nicht mehr erholen. Die Gastgeber dominierten das Spiel, bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus und gewannen am Ende klar. Korbinian Geibel markierte den Ehrentreffer für die Berliner.

Red Bull München feierte indes beim slowakischen Meister Slovan Bratislava ein 4:1. Zachary Redmond (20.), Chris DeSousa (44.), Yasin Ehliz (53.) und Nationalspieler Frederik Tiffels (60.), letztjähriger MVP der Champions League, trafen für den Vize-Meister.

Traumeinstand für Tigers, Ernüchterung bei den Grizzlys

Straubing gewann am Freitagabend beim zwölfmaligen polnischen Meister Comarch Krakau klar 4:0. Die Tigers legten den Grundstein zum Sieg in einem starken zweiten Drittel, in dem Marcel Brandt (24.), Taylor Leier (38.) und Stephan Daschner (40.) eine komfortable Führung herausschossen. Der 28-jährige Kanadier Leier (49.) machte am Ende mit seinem zweiten Tor alles klar.

Dagegen musste Wolfsburg zum Auftakt eine Heimniederlage einstecken, der Schweizer Meister EV Zug erwies sich beim 5:2 als übermächtig. Die Grizzlys gerieten mit 0:2 in Rückstand, probierten es dann zwar noch einmal - und kamen im Laufe des Spiels auch zweimals jeweils zum Anschluss, Zug ließ sich jedoch nicht beirren und brachten den Sieg in trockene Tücher.