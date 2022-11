Berliner AK künftig ohne Sportdirektor Borth

Regionalliga-Nordost-Tabellenführer Berliner AK und Benjamin Borth gehen künftig getrennte Wege. Der 28-Jährige habe sich auf eigenen Wunsch hin beim BAK verabschiedet.

Es gibt beim Berliner AK kaum einen Posten, den Benjamin Borth noch nicht innehatte. Vor acht Jahren begann er als Torwarttrainer in der Jugend, fungierte danach unter anderem als Kleinfeldkoordinator, Jugendleiter und Technischer Direktor. Seit letztem Juli wurde Borth beim momentanen Tabellenführer der Regionalliga Nordost als Sportdirektor geführt. "Der Sommer war echt hart. Wir waren sehr fleißig, haben nur wenig geschlafen", gab er jüngst in einem Interview Einblicke in seine anspruchsvolle Tätigkeit.

Doch diese ist nun Geschichte: Borth habe sich "auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aus dem Poststadion verabschiedet", wie der Berliner AK in einer knappen Meldung schreibt. Konkreter wird der Verein dazu nicht, wünscht dem 28 Jahre jungen Funktionär aber noch "besten Erfolg und alles Gute" für die Zukunft.

In der Tabelle der Regionalliga Nordost konnte der Berliner AK jüngst seine Tabellenführung mit etwas Glück behaupten. Ein Zähler steht der BAK aktuell vor Rot-Weiß Erfurt auf Rang eins - und das trotz nur einem Zähler aus den letzten drei Ligaspielen. Im Pokal zeigte sich die aktuelle Formschwäche: Am letzten Pokalwochenende unterlag der Regionalligist dem Berlin-Ligisten (6. Liga) Sparta Lichtenberg mit 2:4 und muss damit im Landespokal-Achtelfinale das Segel streichen.