Last-Minute-Wahnsinn im Poststadion: Lok Leipzig schockt den BAK in der Nachspielzeit

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde die Regionalliga-Partie des 14. Spieltages zwischen dem Berliner AK 07 und Lok Leipzig am vergangenen Wochenende kurzfristig abgesagt. Am Mittwochabend stand nun die Nachholpartie auf dem Programm. In einer zähen Partie sah es lange danach aus, als würde der Berliner AK die knappe 1:0-Führung über die Zeit retten. In der Nachspielzeit stellte Lok die Partie aber komplett auf den Kopf.

Hatte das Berliner Grünflächenamt dem Aufeinandertreffen des Berliner AK und Lok Leipzig am vergangenen Wochenende noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, gab es am Mittwochabend grünes Licht. Personell zeigten sich in beiden Lagern im Vergleich zum letzten Ligaauftritt vor über zwei Wochen - dazwischen lag schließlich das Pokalwochenende - einige Veränderungen. Beim Berliner AK musste Cheftrainer Duda auf seinen Top-Torjäger Seaton (Rot-Sperre) und Olcyk (nicht im Kader) verzichten und schickte dafür Chahed und Rogero ins Rennen. Bei den Gästen aus Leipzig fehlte neben Stammkeeper Dogan (Bank), der sich einer Zahn-Operation unterzogen hatte, und Heynke (Bank) auch Top-Torjäger Ziane, der sich im Abschlusstraining eine Zerrung zugezogen hatte.

Ohne die Top-Torjäger auf dem Platz, war fast schon klar, dass es an diesem frostigen Mittwochabend beide Mannschaften in ihren offensiven Bemühungen schwer haben würden. Auf schmierigem Untergrund im Berliner Poststadion entwickelte sich von Beginn an eine zähe Partie mit wenigen Höhepunkten. Ein kontrollierter Spielaufbau über mehrere Stationen war nur selten zu beobachten, von Torraumszenen konnte nach den ersten 20 Minuten bei weitem noch nicht die Rede sein. Dennoch erwischte Lok den besseren Start in die Partie und erarbeitete sich ein leichtes optisches Übergewicht. Immer wieder wurden die Bälle auf die Flügel gechippt, um den kompakten Berliner Abwehrblock aufzubrechen. Im letzten Drittel fehlten dann aber die zündenden Ideen. Der BAK hatte sich von Anfang an aufs Kontern verschworen.

BAK trifft aus dem Nichts

Wie einfach es gehen kann, zeigten die Hausherren wenig später. Quasi aus dem Nichts ging der BAK mit der ersten nennenswerten Torchance in Führung. Ein schnell vorgetragener Angriff über rechts mündete in einer flachen Hereingabe in den Fünfmeterraum, wo der erste Schuss im Getümmel zwar noch geblockt wurde, beim Nachschuss von Rogero aus kürzester Distanz gab es dann aber keine Abwehrchance mehr (23.).

Lok zeigte sich zwar nicht wirklich beeindruckt von dem überraschenden Gegentreffer, wie ein roter Faden zog sich allerdings das immer gleiche Problem durch das Spiel der Leipziger: Viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Die wohl beste Möglichkeit auf den Ausgleich in der regulären Spielzeit bot sich den Gästen kurz vor der Pause. In der 42. Minute war Atilgan nach tollem Zuspiel von Voufack auf und davon. Im Eins-gegen-Eins mit Zwick bekam der Schlussmann aber noch rechtzeitig die rechte Pranke hoch und verhinderte den Ausgleich.

Nach der Pause verflachte das Spiel von Minute zu Minute. War in Durchgang eins immerhin Lok Leipzig noch an einem kontrollierten Spielaufbau interessiert, spielte sich das Gros der zweiten Hälfte - auch aufgrund der immer schlechteren Platzverhältnisse - nur noch im Mittelfeld ab. Berlin verteidigte die eigenen Hälfte höchst konzentriert und vermittelte nicht den Anschein, als ob Leipzig an diesem Abend noch einen Punkt, oder gar die vollen drei Zähler mitnehmen könnte.

Ekstase in der Nachspielzeit

Doch ein Fußballspiel dauert nun einmal 90 Minuten, oder wie in diesem Fall eben 94. Als die meisten der rund 500 Zuschauer im Poststadion bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schon den Abpfiff herbeisehnten, wurde es plötzlich noch einmal richtig heiß. Erst leistete Lang seiner Mannschaft in der 91. Minute einen Bärendienst und brachte Pfeffer im eigenen Strafraum zu Fall. Den folgenden Strafstoß versenkte

Abderrahmane souverän im linken Toreck (90.+2). Wenig später kam es noch dicker für den BAK. Wieder war Pfeffer der Vorbereiter, diesmal zirkelte er einen Eckball auf den ersten Pfosten, wo Eglseder das Leder letztlich zur einen Hälfte mit dem Bauch, zur anderen Hälfte mit dem Knie unter die Latte jagte. Der viel umjubelte Treffer zum 1:2 war sogleich das Ende einer wahnsinnigen Schlussphase.

Der Berliner AK verpasst somit nach der dritten Ligapleite in Serie den Sprung auf Rang eins. Lok Leipzig beendete dagegen den Negativtrend von zwei Niederlagen in Folge und klettert auf Platz sechs. Am kommenden Wochenende bekommt es der BAK im Stadtduell mit Hertha BSC II zu tun. Lok Leipzig empfängt den Chemnitzer FC.