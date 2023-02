Berlin weiter makellos - Flensburg feiert Gruppensieg

Die SG Flensburg-Handewitt gewann in der European League am Dienstagabend gegen Ystad und sicherte sich den Gruppensieg. Die Füchse Berlin wahrten ihre weiße Weste, auch Frisch auf Göppingen konnte jubeln.

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen wichtigen Schritt Richtung Endrunde in der European League gemacht. Der Gastgeber des diesjährigen Final-Four-Turniers gewann mit 30:23 (12:13) gegen den schwedischen Klub Ystad HK und ist damit in der Gruppe B nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Damit steht fest, dass die Norddeutschen einen Gruppenvierten im Achtelfinale zugelost bekommen.

Dabei kamen die Flensburger nur schwer in die Partie, nach wenigen Minuten lag die HG mit 2:6 zurück. Doch dann kam der Bundesligist besser ins Rollen, zur Pause lag Ystad nur noch einen Treffer voraus. Der Rückstand war in Durchgang zwei schnell aufgeholt, ein eigener Vorsprung herausgeworfen. Dieser wurde kontinuierlich ausgebaut, sodass Flensburg am Ende einen sicheren Sieg entgegen steuerte.

Ebenfalls Gruppensieger sind die Füchse Berlin, die auch ihr neuntes Spiel in der D-Staffel mit 34:25 (18:12) gegen Eurofarm Pelister gewannen. Auch die Berliner taten sich gegen die Nordmazedonier zunächst schwer, doch mit zunehmender Spieldauer wurde die Überlegenheit der Füchse immer deutlicher.

Göppingen bleibt in der Slowakei auf Kurs

Auch Frisch-Auf Göppingen bleibt in der Gruppe A durch das 28:26 (13:10) bei Tatran Presov auf Kurs. Der Bundesligist hatte bereits einige Minuten vor Schluss für klare Verhältnisse gesorgt, am Ende durften die Slowaken aber noch Ergebniskorrektur bestreiten. Am 10. und letzten Spieltag in der kommenden Woche (28. Februar) erwartet Göppingen zum Topduell Spitzenreiter Montpellier HB.

Statistiken zu den Spielen:

SG Flensburg-Handewitt - Ystads IF HF/Schweden 30:23 (12:13)

Tore: Mensah Larsen (9), Jakobsen (8/4 Siebenmeter), Röd (4), Golla (2), Hansen (2), Mensing (2), Kirschberger (1), Einarsson (1), Möller (1) für Flensburg

Jonathan Svensson (6), Stankiewicz (5), Lindskog Andersson (5), Kim Andersson (4), Nygren (1), Palmar (1), Mansson (1) für Ystads

Zuschauer: 3031

Tatran Presov/Slowakei - Frisch Auf Göppingen 26:28 (10:13)

Tore: Rabek (10/4 Siebenmeter), Lopez Garcia (5), Kasatkin (2), Tsarapkin (2), Fenar (2), Ivanovic (2), Urban (2), Kravcak (1) für Presov

Sarac (5), Schiller (4/2), Ellebaek (4), Goller (4), Malus (4), Kozina (2), Andersen (2), Blagotinsek (2), Hermann (1) für Göppingen

Zuschauer: 874

Füchse Berlin - RK Pelister/Nordmazedonien 34:25 (18:12)

Tore: Gidsel (6), Vujovic (5), Holm (4), Wiede (4), Lichtlein (4), Weber (4/2 Siebenmeter), Marsenic (3), Overby (2), Drux (1), Darj (1) für Berlin

Kosteski (5), Kisum (5), Vasilev (5), Soussi (4), Davyes (3), Peshevski (2), Atanasijevikj (1) für Pelister

Zuschauer: 4517