Berlin verpasst Köln böse 1:7-Abreibung

Auch die vierte Partie gegen Eisbären Berlin in dieser Saison verloren die Kölner Haie: Gleich mit 7:1 setzte sich der Meister in der Domstadt durch. Straubing feierte einen wichtigen Sieg in Bremerhaven, im Keller jubelte Schwenningen.

Schlagabtausch zwischen Berlins Zach Boychuck und Kölns Colin Ugbekile (r.). imago images/Eibner