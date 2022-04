Berlin und München klare Favoriten, wie groß sind Straubings Chancen?

Die als Tabellenneunter und -zehnter in die Qualifikation gegangenen rheinländischen Team Düsseldorfer EG und Kölner Haie komplettierten das Play-off-Feld 2022. Die beiden Traditionsklub gehen indes als Außenseiter ins Rennen. Eine Vorschau auf das Play-off-Viertelfinale in der DEL ...

Eisbären Berlin (1.) - Kölner Haie (10.)

Die Ausgangslage: Erstaunlich souverän in einer Liga mit dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim, die in den den letzten sechs Jahren im Verbund quasi ein Abonnement auf Platz eins besessen hatten (viermal München, zweimal Mannheim), sicherte sich der Titelverteidiger die Krone nach der Hauptrunde.

Gegensatz: Die Haie erreichten dank drei Siegen in Serie zum Abschluss gerade noch mit Ach und Krach Platz zehn. Doch nach den beiden weiteren Erfolgen gegen den ERC Ingolstadt in der Qualifikationsrunde herrscht nach insgesamt eher verkorkster Hauptrunde plötzlich sogar ein wenig Euphorie in Köln.

Die Hauptrunde: Alle vier Spiele in der Hauptrunde gingen an die Hauptstädter, die zunächst zu Hause mit mit 5:3 und 3:1 siegten - und dann auch beide Partien in der Domstadt mit 2:1 - und zuletzt Ende Februar - sogar mit 7:1 für sich entschieden. Saisonübergreifend gewann Berlin sogar die letzten acht Partien in Folge, stets nach regulärer Spielzeit und in sieben von acht Fällen mit mehr als ein einem Tor Vorsprung.

Das Personal: Bei den Berlinern ist der Einsatz von Torjäger und Nationalspieler Leo Pföderl, der seine letzten Spiele während der Olympischen Spiele für die DEB-Auswahl bestritt und sich im Leistenbereich verletzte, stark fraglich.

Ein ganz wichtiger Faktor bei den Haien ist der NHL-erfahrene norwegische Abwehrspieler Jonas Holös, der sich in der Saisonvorbereitung schwer am Knie verletzte erst im März für die letzten sechs Hauptrundenspiele zurückkehrte. Der Rechtsschütze war im Sommer 2021 vor allem für die Stabilisierung der Abwehr verpflichtet worden, schoss nun aber mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 am Donnerstag in Ingolstadt mit seinem ersten Tor im Kölner Dress gleich ein sehr wichtiges.

Fazit: Die Statistik und nicht zuletzt das enorme Offensivpotenzial - Berlin schoss in der Hauptrunde rund 40 Tore mehr als Köln - spricht eindeutig zugunsten der Eisbären. Nur wenn die recht erfahrenen und physisch starken Haie dauerhaft mit dem Tempo des DEL-Rekordchampions mitgehen können, ist eine Überraschung möglich.

EHC Red Bull München (2.) - Düsseldorfer EG (9.)

Die Ausgangslage: Lange Zeit tat sich München ungewohnt schwer, hatte allerdings über die Hälfte der Saison lang auch einige Probleme mit Verletzungen und COVID-19-Infektionen. Seit Mitte Februar allerdings waren die Oberbayern praktisch nicht mehr zu stoppen und stürmten als formstärkstes Team der letzten Saisonphase mit 16 Siegen aus den letzten 19 Spielen noch auf Tabellenplatz zwei. Besonders beeindruckend: In dieser Phase kassierte das Team von Coach Don Jackson weniger als 1,5 Gegentore pro Spiel.

Eine auf andere Weise beeindruckende Saison führte die DEG ins Viertelfinale. Nach einer Budgetkürzung galten die Rheinländer zunächst als potenzieller Abstiegskandidat, hielten sich dann aber über weite Strecken der Saison unter den ersten Zehn. In der Qualifikationsrunde setzte sich Düsseldorf in einer umkämpften Serie dank größerer Effizienz gegen die Nürnberg Ice Tigers durch.

Die Hauptrunde: Drei von vier Partien gingen an München. Nach einem 5:3 im ersten Saisonvergleich im Herbst holte sich Düsseldorf im zweiten Aufeinandertreffen in der bayerischen Landeshauptstadt den einzigen Sieg (4:3 n.P.). Danach holte sich der EHC beide Partien im Rheinland, erst mit 2:1, dann erst am 1. April mit einem klaren 6:0.

Das Personal: Bei München scheint lediglich der Einsatz der angeschlagenen Konrad Abeltshauer und Filip Varejcka fraglich.

Düsseldorf musste bereits gegen Nürnberg auf Nationalverteidiger Marco Nowak verzichten, mit Kyle Cumiskey fehlte zuletzt ein weiterer Schlüsselspieler in der Defensive - zwei schwerwiegende Ausfälle. Im Angriff verpasste Brett Olson die Quali-Runde.

Fazit: Aufgrund der enormen Formstärke der Münchner zum Ende der Hauptrunde, der Verletzungslage in der Düsseldorfer Defensive sowie der kräfteraubenden Quali-Runde mit drei Spielen in vier Tagen spricht - mehr als in den anderen drei Serien - eigentlich alles für den Favoriten aus dem Süden.

Grizzlys Wolfsburg (3.) - Fischtown Pinguins (6.)

Die Ausgangslage: Lange Zeit war für Wolfsburg sogar Platz eins im Bereich des möglichen, doch auch wenn die Grizzlys am 60. Spieltag noch von München überholt wurde, bedeutete Platz drei nach einer insgesamt sehr konstanten und stabilen Saison für den Vizemeister das beste Hauptrunden-Ergebnis seit zehn Jahren.

Konstanz ist auch das richtige Stichwort für die Bremerhavener, die sich nach Platz sieben 2018/19, Platz sechs 2019/20 und im Vorjahr Platz zwei in der Nord-Gruppe 2020/21 (hinter Berlin, aber vor Wolfsburg) fest im Reigen der Play-off-Teams etablierten.

Die Hauptrunde: Bremerhaven gewann am letzten Hauptrundenspieltag mit 4:1 in Wolfsburg, sicherte sich damit selbst Platz sechs und sorgte zudem dafür, dass die Niedersachsen noch in der Tabelle von München überholt wurden. Die Pinguins hatten zuvor bereits die erste Partie der Saison zu Hause mit 4:3 für sich entscheiden - und auch schon das erste Aufeinandertreffen in Wolfsburg mit 4:0. Der einzige Saisonsieg gelang den Grizzlys Mitte Januar in Bremerhaven (5:2).

Das Personal: Beide Coaches können wohl nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bei Wolfsburg fehlte allerdings Fabio Pfohl zuletzt erkrankt.

Fazit: Schon im vergangenen Jahr entschied nur ein Wimpernschlag das Viertelfinalduell zwischen beiden Teams (damals einmalig im Modus Best-of-3). Nach je zwei Heimsiegen, gewannen die damals schwächer gesetzten Grizzlys Spiel drei in Bremerhaven durch ein Tor von Phillip Bruggisser in der Overtime. Ein Jahr später aber steht dänische Verteidiger nun in Diensten der Pinguins - ein Omen?

Straubing Tigers (4.) - Adler Mannheim (5.)

Die Ausgangslage: Die Hauptrunde beider Teams verlief gegenläufig. Während Mannheim zunächst wie erwartet vorne mitmischte, bedeuteten - nach immer inkonstanteren Leistungen - Ende März drei Niederlagen binnen fünf Tagen und das Abrutschen auf den für die eigenen Ansprüche unbefriedigenden Platz fünf für Meistertrainer Pavel Gross schließlich das Aus.

Straubing dagegen startete schwach in die Saison und befand sich längere Zeit sogar im Dunstkreis des Abstiegskampfs. Doch satte 15 Siege aus den letzten 20 Spielen sorgten dafür, dass sich Straubing noch auf Rang vier kämpfte und im Viertelfinale sogar Heimrecht genießt.

Die Hauptrunde: Apropos Heimrecht - sämtliche vier Duelle in der Hauptrunde gingen an die Heimteams. Die Niederbayern gewann zu Hause mit 4:2 und 2:1, die Kurpfälzer mit 4:3 nach Penaltyschießen sowie mit 3:1, sodass Straubing am Ende sogar mehr Punkte (7:5) aus dem direkten Vergleich mitnahmen als die Adler.

Das Personal: Vor allem, aber nicht nur in der Defensive müssen die Tigers Ausfälle verkraften. Die Verteidiger Trent Bourque und Benedikt Schopper fallen wohl noch länger aus, auch hinter dem Einsatz von Stephan Daschner sowie Nationalstürmer Andreas Eder stehen Fragezeichen.

Bei den Adlern ist die Saison von Nationalspieler Lean Bergmann aufgrund einer Herzmuskelentzündung bereits zu Ende.

Fazit: Die Duelle zwischen Tigers und Adler war in den vergangenen beiden Jahren stets umkämpft. Schon im vergangenen Jahr standen sich beide Teams - wie Wolfsburg und Bremerhaven - im Viertelfinale (Best-of-3) gegenüber. Nico Krämmer entschied Spiel drei nach 0:3-Rückstand am Ende erst in der Overtime für die Adler. Zweifellos ein Vorzeichen für eine enge Serie.