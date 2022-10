Berlin siegt ohne viel Mühe - Göppingen in Torlaune

Die European League startete am Dienstag in ihre neue Saison. Mit dabei: Frisch Auf Göppingen und die Füchse Berlin - und beide legten gut los.

In der Bundesliga läuft es für die Füchse Berlin - und nun glückte dem HBL-Spitzenreiter auch der Start in die European League. Die Berliner gewannen in Düsseldorf gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporischschja, der in dieser Saison als Gaststarter in der 2. Bundesliga mitspielt, mit 38:27 (19:10) - und bleiben damit weiter ungeschlagen. Milos Vujovic kam auf neun Tore und war damit bester Werfer der Füchse, die zu keiner Zeit ernsthafte Probleme mit dem überforderten Gegner hatten.

Göppingen zeigt sich torhungrig

Einen Sieg fuhr auch Frisch Auf Göppingen ein. Der viermalige Gewinner des EHF Cups, der Vorgänger-Wettbewerb der European League, feierte gegen den ungarischen Vertreter Fejer B.A.L.-Veszprem ein deutliches 46:30 (23:18). Kresimir Kozina führte die Göppinger mit neun Toren an.

Flensburg siegt nach Leistungssteigerung

Auch die SG Flensburg-Handewitt feierte dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit einen Auftakterfolg. Trainer Maik Machulla durfte ein 35:30 (16:19) gegen den spanischen Klub BM Benidorm bejubeln - und dabei auch sieben Tore des Norwegers Goran Johannessen.

Motor Saporischschja (Ukraine) - Füchse Berlin 27:38 (10:19)

Tore Saporischschja: Turtschenko (9), Andjelic (5), Tiutiunnyk (5), Denysow (3), Krawtschenko (2), Kubatko (1), Osadtschji (1), Horiha (1)

Berlin: Vujovic (9), Holm (8), Darj (4), Lindberg (4), Beneke (4), Andersson (3), Lichtlein (2), Marsenic (2), Chrintz (1), Kopljar (1)

Zuschauer: 411

Frisch Auf Göppingen - Fejer-BAL Veszprem (Ungarn) 46:30 (23:18)

Tore Göppingen: Kozina (9), Hermann (6), Malus (6), Neudeck (4), Duarte Brito (4), Goller (4), Schiller (3/1), Schmidt (3), Kneule (2), Ellebäk (2/1), Blagotinsek (2), Andersen (1)

Veszprem: Eles (8), Molnar (6), Stranigg (5), Vetesi (4), Bugyaki (3), Szmetan (2), Szrnka (1), Szatmari (1)

Zuschauer: 1500

SG Flensburg-Handewitt - TM Benidorm (Spanien) 35:30 (16:19)

Tore Flensburg: Sögard Johannessen (7), Golla (5), Pedersen (5), Jakobsen (5/4), Röd (5), Hansen (3), Mensing (3), Mensah Larsen (1), Lindskog (1)

Benidorm: Bernatonis (6), Rodriguez Martinez (6), Lignieres (5), Serrano Matias (4), Nikcevic (3), Soljic (3), Barcelo (1), Vainstein (1), Martinez (1)

Zuschauer: 1329