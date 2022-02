Berlin siegreich - Magdeburg wahrt weiße Weste

Die deutschen Handball-Bundesligisten bleiben in der European League weiter auf Erfolgskurs. Sowohl die Füchse Berlin als auch der SC Magdeburg gestalteten ihre Spiele am Dienstag erfolgreich.

Die Füchse Berlin setzten sich in der Gruppe A deutlich mit 35:23 (16:12) gegen den spanischen Klub Bidasoa Irun durch und sind dadurch weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter Wisla Plock (je 14 Zähler). Die Polen gewannen ihre Aufgabe bei Schlusslicht Tatran Presov (Slowakei) ebenfalls mühelos mit 29:15.

In der Max-Schmeling-Halle übernahmen die Füchse Berlin vor 2022 Zuschauer von Anfang an das Kommando. Früh setzten sich die Hauptstädter, die weiterhin auf Nils Lichtlein, Marko Kopljar sowie Marian Michalczik verzichten mussten, beim Stande von 7:2 von den Spaniern ab. Nach und nach bauten die Berliner, bei denen am Ende Milos Vujovic mit zehn Toren bester Werfer war, ihren Vorsprung aus. Als Mitte der zweiten Hälfte die Füchse erstmals zweistellig in Führung gingen, gönnte Coach Jaron Siewert einigen seiner Stammkräfte eine Verschnaufspause. Am souveränen Sieg änderte dies aber nichts mehr.

"Ich freue mich über die zehn Tore, aber das ist ein Werk des gesamten Teams, ich war nur derjenige, der am Ende den Ball ins Tor wirft.", sagte Vujovic nach der Partie.

Magdeburg bleibt ungeschlagen und festigt Tabellenführung

Ungeschlagen in der Gruppe C bleibt weiterhin der SC Magdeburg. Der aktuelle Tabellenführer der Handball-Bundesliga setzte sich bei Pays d'Aix UC Aix-en-Provence mit 39:28 (20:13) durch. Auch Magdeburg bog in der Provence frühzeitig auf die Siegerstraße ein, nach nicht einmal 15 Minuten stand es bereits 12:5 für den SCM. Spannung kam so keine auf, ohne Probleme steuerten die Magdeburger dem siebten Sieg im achten Spiel entgegen. Lediglich am dritten Spieltag verpassten die Magdeburger bei BM Logrono La Rioja (29:29) einen Sieg.

In der Gruppe B empfängt Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am Dienstagabend noch den HBC Nantes. Die Achtelfinals werden am 29. März und 5. April ausgetragen.

Füchse Berlin - Bidasoa Irun/Spanien 35:23 (16:10)

Tore Berlin: Holm (2), Lindberg (2/2), Vujovic (10/2), Andersson (3), Langhoff (1), Chrintz (4), Beneke (4), Marsenic (3), Drux (2), Wiede (4)

Tore Irun: Cavero (3/2), Ugarte (2), Iribar (1), Gey (2), Furundarena (3), Aguinagalde (6/1), Mugica (4), Rodriguez (2)

Zuschauer: 2022

Pays d'Aix UC/Frankreich - SC Magdeburg 28:39 (13:20)

Tore Pays d'Aix: Cabanes (2), Kristjansson (3), Ong (4/3), Lagarde (1), Pecina (1), Loesch (2), Konan (3), Tarrafeta (2), Claire (5), Brasseleur (5)

Tore Magdeburg: Pettersson (5), Musche (4), Mertens (2), Kristjansson (3), Magnusson (6/4), Weber (3), Gullerud (3), Chrapkowski (2), Jensen (6), Bezjak (1)

Zuschauer: 201