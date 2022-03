Berlin knackt die 100-Punkte-Marke - Köln siegt in Augsburg

Die Eisbären Berlin sicherten sich gegen Ingolstadt einen Zähler und knackten die 100-Punkte-Marke. Im Penaltyschießen jubelte aber der ERC, in Augsburg siegte Köln in der Overtime.

Berlin musste mit dem 2:3 nach Penaltyschießen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Erst am Sonntag hatten die Eisbären mit 2:3 bei der Düsseldorfer EG verloren. Durch den einen Zähler hat der deutsche Meister aber nach 49 Partien die Marke von 100 Punkten geknackt.

Dabei wähnten sich die Ingolstädter in der Arena am Berliner Ostbahnhof bereits auf der Siegerstraße: Chris Bourque (18.) und Justin Feser (33.) schossen eine 2:0-Führung heraus, die bis in das dritte Drittel hinein Bestand hatte. Dann aber glichen Dominik Bokk (47.) und Zach Boychuck (54.) für die Hauptstädter aus. Weder in der regulären Spielzeit noch in der Overtime gelang einem der beiden Teams ein Tor, sodass die Partie im Penaltyschießen entschieden werden musste. Dort hatten die Oberbayern die besseren Nerven, David Warsofsky verwandelte den entscheidenden Penalty.

Kölner Haie mit wichtigem Sieg

Einen wichtigen Sieg im Kampf um die Pre-Play-offs feierten die Kölner Haie mit dem 2:1 in der Overtime bei den Augsburger Panther. In der regulären Spielzeit traf Mark Olver (16.) für die Domstädter sowie Magnus Eisenmenger (27.) für die Fuggerstädter. Bis zum Ende der regulären Spielzeit passierte nichts mehr. In der anschließenden Overtime war es dann Maxi Kammerer (64.), der die Haie jubeln ließ.

Adler souverän

Dagegen feierten die Adler Mannheim einen souveränen 4:0-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings. Allerdings war die Partie über weite Strecken ausgeglichener, als es das Ergebnis ausdrückt. Nigel Dawes brachte die Mannheimer zwar in der 25. Minute in Überzahl in Führung. Schwenningen wehrte sich aber bis in das Schlussdrittel hinein nach Kräften, erst Tim Wohlgemuth (50.), Ruslan Iskhakov (54.) und Andrew Desjardins (55.) schraubten in der Schlussphase der Partie das Ergebnis nach oben. Durch den Sieg festigten die Adler Rang vier, der im Play-off-Viertelfinale das Heimrecht bedeuten würde.