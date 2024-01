Berlin gewinnt und baut Tabellenführung aus - Nürnberg stoppt Bremerhaven

Berlin bezwang die DEG und baute die Tabellenführung aus, weil Bremerhaven in Nürnberg verlor. München watschte Mannheim ab, Iserlohn siegte per Shootout.

Zum Auftakt des Jahres 2024 haben die Eisbären Berlin ihre Tabellenführung in der DEL gefestigt. Die Hauptstädter gewannen gegen die Düsseldorfer EG mit 4:2 und profitierten von der 2:4-Niederlage der Fischtown Pinguins Bremerhaven bei den Ice Tigers Nürnberg.

Die Eisbären bleiben auch im neuen Jahr in der Erfolgsspur. Das 4:2 gegen die DEG war der sechste Sieg in Folge und der elfte aus den letzten zwölf Partien. Vor 14.200 Zuschauern spielte auch das Powerplay eine Rolle. Fünfmal war die DEG in Überzahl, Zählbares sprang für die Rheinländer aber nicht heraus. Die Berliner dagegen konnten eines ihrer zwei Powerplays ausnutzen. Patrice Cormier (15., 60.) erzielte zwei Tore, zudem trafen noch Eik Mik (8.) und Ty Ronning (43.).

Nach acht Siegen am Stück: Bremerhaven verliert in Nürnberg

Die Eisbären profitierten auch von der 2:4-Niederlage der Fischtown Pinguins Bremerhaven bei den Ice Tigers Nürnberg - für die Norddeutschen war es die erste Niederlage nach zuvor acht Siegen am Stück. Dabei ging Bremerhaven durch Christoph Wejse (3.) früh in Führung, verpasste es aber, in einem dominanten ersten Drittel nachzulegen. Das sollte sich rächen: Denn die Franken kamen ab dem Mitteldrittel immer besser in die Partie und führten nach Toren von Charlie Gerard (26.), Danjo Leonhardt (38.) und Hayden Shaw (40.) mit 3:1. In einem packenden Schlussdrittel konnte nur Bremerhavens Miha Verlic den starken Nürnberger Goalie Niklas Treutle überwinden (49.). Nürnberg ließ sich die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen, Daniel Schmölz beseitigte in der Schlussminute letzte Zweifel.

Kantersieg für München - Köln patzt gegen Iserlohn

Eine herbe 1:6-Abfuhr musste Adler Mannheim beim EHC Red Bull München hinnehmen. Der aktuelle Meister begann schwungvoll, doch Markus Hännikäinen glich in der 11. Minute die Führung der Münchner durch Christopher DeSousa (8.) aus. Als eigentlich alles nach einem 1:1 zur ersten Drittelpause aussah, schlug Nicolas Krämmer (20.) für den EHC zu. Dieser Treffer zeigte bei den Mannheimern Wirkung, die im Mittelabschnitt neben sich standen und vier Tore in gut sechs Minuten kassierten. Das zwischenzeitliche 3:1 erzielte Nationalspieler Yazin Ehliz (28.), der damit seinen 200. Treffer in der DEL markierte.

München überholte in der Tabelle damit die Kölner Haie, die sich eine unerwartete 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters leisteten. Taro Jentzsch verwandelte den entscheidenden Penalty für die Roosters. In einem Duell um die Play-off-Plätze behielten die Schwenninger Wild Wings mit 4:2 die Oberhand über den ERC Ingolstadt.