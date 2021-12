Trotz überragendem Lo: Alba verpasst Überraschung knapp

Alba Berlin hat in der Euroleague eine Überraschung knapp verpasst und seine vierte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend unterlagen die ersatzgeschwächten Berliner daheim vor 2000 Zuschauern dem russischen Meister ZSKA Moskau mit 90:93 (48:48).

Mit neuem persönlichen Bestwert in der Euroleague: Maodo Lo. imago images/camera4+