Dank Mattissecks Dreier: Alba holt zweiten Euroleague-Sieg

Alba Berlin lag in der Euroleague gegen Zalgiris Kaunas aus Litauen fast die ganze Partie zurück. Doch dann kam Jonas Mattisseck und sorgte für den zweiten Sieg im Wettbewerb.

Negativlauf mit Mega-Comeback gestoppt: Nach sechs Pflichtspielniederlagen am Stück hat Alba Berlin den Bock mit einem Kraftakt umgestoßen und seinen erst zweiten Sieg im zwölften Euroleague-Spiel dieser Spielzeit eingefahren. Das verletzungsgeplagte Team um Weltmeister Johannes Thiemann rang den litauischen Meister Zalgiris Kaunas 64:62 (25:28) nieder, 6,7 Sekunden vor der Schlusssirene traf Jonas Mattisseck mit einem Dreier zur ersten Führung - und zum Sieg.

Gegen die favorisierten Gäste, einem laut Alba-Cheftrainer Israel Gonzalez "der physischsten Teams der Euroleague", liefen die Berliner von Beginn an einem bis zu 16 Punkte großen Rückstand hinterher. Mit drei erfolgreichen Dreiern in Serie meldete sich Alba Mitte des ersten Viertels aber zurück, hielt in der Zone fortan besser dagegen und belohnte sich schließlich im Schlussspurt. Bester Werfer aufseiten Berlins war Kapitän Thiemann mit 16 Punkten.

Bereits am Donnerstagabend (20.00 Uhr/MagentaSport) geht es für Alba, das trotz des Befreiungsschlags Schlusslicht bleibt, in der Euroleague weiter. Dann empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Israel Gonzalez den türkischen Meister Anadolu Istanbul.

Alba Berlin - Zalgiris Kaunas/Litauen 64:62 (25:28)

Beste Werfer für Berlin: Thiemann (16 Punkte)

Beste Werfer für Kaunas: Giedraitis (15), Dimsa (11)

Zuschauer: 5566