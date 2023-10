Albas starke Aufholjagd wird nicht belohnt

Am zweiten Spieltag der Euroleague gab es für Alba Berlin die zweite Niederlage. Gegen Baskonia Vitoria Gasteiz aus Spanien kam der Bundesligist klasse zurück, konnte die Partie aber nicht drehen.

Zum Auftakt in die neue Euroleague-Saison hatte es direkt das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Teams gegeben. Die Bayern konnten sich im Duell der beiden BBL-Klubs gegen Alba Berlin mit 80:68 durchsetzen. Nach der Niederlage zu Beginn wollten die Albatrosse nun am Donnerstag gegen Baskonia Vitoria Gasteiz aus Spanien den ersten Sieg holen.

Die erste Hälfte verlief sehr ausgeglichen, das Spiel war eher von der Offensive geprägt. Zur Pause hatte Alba bereits 47 Punkte erzielt, allerdings auch gleich 51 zugelassen.

Die ersten zwei Punkte nach dem Seitenwechsel gingen zwar auf das Konto der Albatrosse, aber dann drückte Vitoria mächtig aufs Gaspedal. Mit einem 13:0-Lauf hatten die Spanier in Windeseile den Vorsprung auf 15 Zähler geschraubt. Diesen transportierten die Gäste dann auch ins Schlussviertel, nach 30 gespielten Minuten stand es nämlich 76:61.

Doch im letzten Viertel kam Alba richtig stark auf. Angeführt von einem klasse aufspielenden Gabriele Procida (am Ende zwölf Punkte) kamen die Berliner Punkt für Punkt ran. Und nach einem Dreier von Weltmeister Johannes Thiemann 46 Sekunden vor dem Ende war es plötzlich ein ganz enges Spiel. Nach guter Defensive hatten die Gastgeber sogar die Chance auf den Ausgleich, aber Matt Thomas vergab. Somit stand am Ende ein 91:86 für die Spanier und die zweite Niederlage in Folge für die Deutschen auf der Anzeigetafel.

Beste Korbjäger der Partie waren Albas Tim Schneider sowie Codi Miller-McIntyre von den Spaniern mit je 17 Punkten. Weiter geht es für die Berliner am Sonntag mit dem Pokal-Achtelfinale gegen Braunschweig, ehe am nächsten Mittwoch bei Virtus Bologna die nächste Partie in der Euroleague ansteht.

Alba Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz/Spanien 86:91 (47:51)

Beste Werfer für Alba: Schneider (17 Punkte), Thiemann (13), Procida (12), Spagnolo (12), Olinde (11)

Beste Werfer für Baskonia: Miller-McIntyre (17), Moneke (15), Sedekerskis (11), Costello (10) für Vitoria