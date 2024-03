Alba verpasst Coup gegen Spitzenreiter Real

Doppelspieltag in der Euroleague: Schlusslicht Alba Berlin schnupperte gegen Tabellenführer Real Madrid an der Überraschung, musste sich den Königlichen letztlich aber in den Schlussminuten knapp mit 79:86 beugen.

Khalifa Koumadje (#21) & Co. boten Real Madrid bis kurz vor Schluss bestens Paroli. IMAGO/Eibner