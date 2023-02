Alba gegen Monaco chancenlos - Obradovic-Team knackt die 100

Für Alba Berlin war im Euroleague-Heimspiel gegen die AS Monaco kein Kraut gewachsen.

Alba Berlin hat in der Euroleague die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Am Mittwochabend verlor der deutsche Meister in eigener Halle vor 9098 Zuschauern gegen den französischen Vizemeister AS Monaco deutlich mit 84:102 (36:51). Damit steht Alba in der Königsklasse wieder auf dem letzten Platz. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 17 und Gabriele Procida mit 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste wie erwartet auf die verletzten Maodo Lo und Ben Lammers verzichten. Sein Team kam dennoch zunächst gut in die Partie. In dem ausgeglichenen ersten Viertel lagen die Berliner fast immer in Führung, konnten sich aber nicht mehr als vier Punkte absetzen (22:18).

2:18! Im zweiten Viertel dreht Monaco auf

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste dann besser in die Partie, gleich zu Beginn des Viertels lagen die von Ex-Alba-Coach Sasa Obradovic trainierten Monegassen erstmalig vorn. So sehr Monaco aufdrehte, so sehr baute Alba nun ab. Kaum noch ein Wurf fand den Weg in den Korb der Gäste. Nach einem 2:18-Lauf wuchs der Berliner Rückstand zur Pause weiter an.

Nach dem Seitenwechsel versuchten sich die Hauptstädter noch einmal aufzubäumen, konnten den Rückstand kurz einstellig gestalten (45:54). Doch es blieb nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Ende des dritten Viertels betrug der Rückstand dann sogar 22 Punkte (51:73). Davon erholte sich Alba nicht mehr.

Ulmer auch im Eurocup weiter erfolgreich

ratiopharm Ulm setzte seinen Aufwärtstrend auch im Eurocup fort. Durch das 92:86 (44:50) gegen Frutti Extra Bursaspor feierte der Bundesligist wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg nacheinander und distanzierte gleichzeitig einen direkten Konkurrenten im Kampf um das Weiterkommen. Schon das Hinspiel hatten die Ulmer für sich entschieden (90:86).

Der Klub aus der Türkei startete besser, doch über weite Strecken entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Angeführt von Bruno Caboclo, der mit 33 Punkten der beste Werfer der Partie war, erarbeiteten sich die Ulmer eine gute Ausgangslage für die Schlussminuten. Am Ende gaben sie die Führung auch nicht mehr aus der Hand, obwohl Bursaspor noch einmal herankam.

Starkes Viertel reicht Crailsheim nicht

Die Hakro Merlins Crailsheim haben den frühzeitigen Einzug in das Viertelfinale des Fiba Europe Cup verpasst. Der Bundesligist unterlag dem BC Kalev/Cramo aus Estland mit 76:79 (41:39). Nach fünf Spielen haben beide Mannschaften zwei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Die Gäste, die auch das Hinspiel gewonnen hatten, starteten besser und führten nach dem ersten Viertel mit 21:13. Crailsheim steigerte sich vor dem Seitenwechsel und drehte das Spiel. Allerdings meldete sich dann auch der BC zurück. Selbst in den Schlusssekunden hatten die Gastgeber noch die Chance, doch noch einmal auszugleichen. Zwar übernahm Jaren Lewis als bester Werfer der Partie mit 27 Punkten eine tragende Rolle, doch Kalev/Cramo setzte sich am Ende durch.

Brose Bamberg gewann sein Heimspiel gegen den zyprischen Vertreter Keravnos mit 89:58. Der Tscheche Jaromir Bohacik war mit 15 Punkte bester Korbjäger der Oberfranken, die in der engen Gruppe L Zweiter sind.

Statistik

Euroleague, 22. Spieltag

Alba Berlin - AS Monaco 84:102 (36:51)

Bester Werfer: Wetzell (17 Punkte), Procida (16), Koumadje (11) für Berlin - Motiejunas (22), James (13), Ouattara (12), Loyd 812), Okobo (12), Hall (10) für Monaco. - Zuschauer: 9098

BBL-Hauptrunde, 18. Spieltag

Fraport Frankfurt - MLP Academics Heidelberg 82:94 (13:18,25:25,27:25,17:26)

Punkte Fraport Frankfurt: Matt Haarms (16 Punkte / 3 Rebounds / 0 Assists), Lukas Wank (15/6/2), Laurynas Beliauskas (14/2/3), Isaiah Washington (13/7/3), J.J. Frazier (10/2/4), Joshua Obiesie (9/4/0), Quantez Robertson (5/2/4), Marcus Lewis (0/4/2), Jordan Samare (DNP), Nolan Adekunle (DNP)

MLP Academics Heidelberg: Elias Lasisi (23 Punkte / 3 Rebounds / 2 Assists), Eric Washington (20/0/7), Shyron Ely (12/1/0), Tim Coleman (10/7/2), Maximilian Ugrai (10/3/0), Bryan Griffin (9/4/2), Bennet Hundt (5/1/5), Akeem Vargas (3/2/1), Vincent Kesteloot (2/8/1), Lukas Herzog (DNP), Felix Edwardsson (DNP)

Zuschauer: 1800

Die aktuelle BBL-Tabelle

Eurocup

ratiopharm Ulm - Bursaspor Basketbol/Türke 92:86 (44:50)

Beste Werfer: Caboclo (33 Punkte), Paul (19), Klepeisz (11) für Ulm - Needham 822), Auguste (13), Dudzinski (12) für Bursaspor. - Zuschauer: 2728