Berlin folgt München ins Finale - Niederberger gelingt Shutout

Titelverteidiger Eisbären Berlin steht auch 2022 im Finale um die deutsche Meisterschaft. Im entscheidenden Spiel fünf bezwangen die Hauptstädter am Donnerstag die Adler Mannheim mit 3:0.

Berlin vs. Mannheim IMAGO/Jan Huebner

Die Eisbären zogen damit zum zwölften Mal in die Endspielserie der DEL ein. Manuel Wiederer (21.) im Nachschuss nach Alleingang sowie Blaine Byron (46., 60.) sorgten mit ihren Toren für den notwendigen dritten Sieg. Nationaltorhüter Mathias Niederberger gelang mit 26 Saves ein Shutout.



Nachdem die Berliner in der Serie mit zwei Siegen in Führung gegangen waren, hatten sie bereits wie der sichere Endspiel-Teilnehmer ausgesehen. Die Mannheimer hatten aber die Aufeinandertreffen drei und vier gewonnen und mit dem 2:2-Serienausgleich das entscheidende Duell erzwungen.

Finale: Spiel 1 schon am Freitag

Schon am morgigen Freitag (19.30 Uhr) empfängt Hauptrundensieger Berlin damit den Hauptrundenzweiten EHC Red Bull München zum ersten Finale. Die Münchner stehen bereits seit dem vergangenen Sonntag als Finalist fest (3:0-Seriensieg gegen Wolfsburg).

Anders als vor der Corona-Pandemie werden die Playoffs im Best-of-five- statt Best-of-seven-Modus ausgetragen. Drei Siege sind für den Gewinn der Meisterschaft notwendig. Der neue Meister steht frühestens am 2. Mai und spätestens am 5. Mai fest.