Würdiges Topspiel in Berlin: Milosavljev klaut dem THW einen Punkt

Der Sonntag in der Handball-Bundesliga ist mit einem echten Schlagerspiel gestartet: Die Füchse Berlin rangen dem THW Kiel zu Hause beim 28:28 (14:14) einen Punkt ab.

In einer rasanten Anfangsphase entwickelte sich die Partie direkt auf dem erwartet hohen Niveau. Bei den Füchsen lief besonders Lasse Andersson heiß, vier der ersten sechs Berliner Tore machte der dänische Rückraum-Shooter. Doch beim THW stand Domagoj Duvnjak dem in wenig nach, der Kroate riss das Spiel an sich und erzielte rasch drei Treffer. Die Kieler gingen gnadenlos in die zweite Welle und führten daher nicht unverdient mit 9:6 (12.).

Allerdings war die Leistung der "Zebras" keineswegs frei von Fehlern, was die Berliner - unterstützt vom gut aufgelegten Dejan Milosavljev zwischen den Pfosten - zum schnellen 9:9-Ausgleich nutzten. Es blieb aus Sicht des Hauptstadtklubs aber ein Auf und Ab, kurz darauf stand es bereits wieder 12:9 für den THW, der zur Pause ein ernüchterndes 14:14 hinnehmen musste.

Milosavljev gewinnt Torhüterduell

Auch zu Beginn der zweiten 30 Minuten bewahrte sich die Partie ihr Höchsttempo, die Achterbahnfahrt für beide Teams ging weiter. Erst führte Berlin, doch Kiel schlug in einer Überzahlsituation mit einem 3:0-Lauf gnadenlos zurück (20:18, 38.). Und die Füchse? Die gingen ihrerseits mit einem 3:0-Lauf wenig später wieder in Front (21:20, 42.). Die Partie blieb auf des Messers Schneide, wobei Milosavljev das Torhüter-Duell mit seiner zwölften Parade immer mehr auf seine Seite zog (25:25, 52.).

Am Ende war es auch der überragende Schlussmann der Füchse, der mit seiner 17. Parade den letzten Wurf von Sander Sagosen entschärfte und damit den einen Punkt festhielt. Andersson war mit fünf Toren bester Werfer beim Hauptstadtklub, THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg traf siebenmal.

Magdeburg bleibt vorne

Mit jeweils 11:1 Punkten bleiben beide Teams hinter dem SC Magdeburg (12:0), der am Samstagabend durch ein 33:28 gegen Champions-League-Sieger FC Barcelona als erst drittes deutsches Team nach Kiel (2011) und Berlin (2015, 2016) die Klub-WM gewann.

Füchse Berlin - THW Kiel 28:28 (14:14)

Tore für Berlin: Andersson (5), Lindberg (4/3), Holm (4), Matthes (3), Marsenic (3), Koch (2), Kopljar (2), Drux (2), Wiede (2), Vujovic (1/1)

Tore für Kiel: Ekberg (7/2), Duvnjak (5), Wiencek (4), Sagosen (4/1), Weinhold (3), Zarabec (2), Jacobsen (1), Pekeler (1), Reinkind (1)

Zuschauer: 3650