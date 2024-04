Platz 3 für SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin geht die Luft aus

Wie im Vorjahr konnte sich die SG Flensburg-Handewitt den dritten Platz beim REWE Final 4 sichern. Gegen die Füchse Berlin kamen die Fördestädter nur schwer in Tritt, lagen zeitweise mit fünf Toren in Rückstand. Berlin gingen aber in Halbzeit zwei die Kräfte aus, die Fehler häuften sich und zudem scheiterte man immer wieder an Kevin Möller, der das 31:28 (15:19) sichern konnte.

Die Füchse Berlin wurden von Flensburg gestoppt. Ingrid Anderson-Jensen