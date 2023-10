Siebtes Spiel, siebter Sieg: Füchse halten den Druck auf Melsungen hoch

Die Füchse Berlin bleiben eines von nur zwei Teams, das sich in dieser Bundesliga-Saison schadlos hält. Beim 37:29 (20:13) gegen Aufsteiger ThSV Eisenach war schon zur Pause eine Vorentscheidung gefallen.

Die Füchse Berlin bleiben gemeinsam mit der MT Melsungen das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Nachdem die Nordhessen am Freitagabend ihren siebten Sieg im siebten Spiel gefeiert hatten (34:26 gegen die TSV Hannover-Burgdorf), legte der Hauptstadtklub am Sonntag nach.

Zum zweiten Mal in Folge traf die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert auf einen Aufsteiger. Wie zuvor schon HBW Balingen-Weilstetten (26:37) sah auch der ThSV Eisenach bei seinem Gastspiel in Berlin kein Land. Bereits zur Pause hatten die Füchse mit sieben Toren Vorsprung geführt (20:13), am Ende waren es derer acht (37:29).

Groß Spannung kam für die 9000 Zuschauer in der Berliner Max-Schmeling-Halle nicht auf, schnell führte der Favorit mit 5:1 und baute seine Führung bis zum Pausentee aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Siewerts Mannschaft hochkonzentriert und hielt den Gegner auf Abstand. Beste Werfer der Berliner waren mit Mathias Gidsel (9 Tore), Lasse Andersson (8) und Hans Lindberg (7/1) drei Leistungsträger.

Auch weil es der Spielstand hergab, durften sich darüber hinaus gleich vier deutsche U-21-Weltmeister mit Nils Lichtlein (3), Max Beneke (1), Tim Freihöfer (1) und Matthes Langhoff (1) in die Torschützenliste eintragen. Bei Eisenach wehrte sich der kroatische Linksaußen Ivan Snajder (7/3) vergeblich gegen die nicht abzuwendende Niederlage. Seinen Teil zum Sieg trug Berlins Keeper Dejan Milosavljev mit neun Paraden bei.

"Wir dominieren das Spiel von der ersten Minute und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben", lobte Trainer Siewert seine Schützlinge: "Wir hatten ein gutes Tempo im Spiel und aufgrund des Spielverlaufs die Möglichkeit durchzuwechseln. Die jungen Spieler haben es auch klasse gemacht, mit dem heutigen Spiel bin ich rundum zufrieden."

Jetzt zweimal beim HCE

Auf die Füchse warten nun zwei Partien beim HC Erlangen - am Dienstag (16.30 Uhr) im DHB-Pokal, am nächsten Samstag (17.30 Uhr) dann in der Liga. Eisenach gastiert im Pokal am Mittwoch (19 Uhr) bei schwach gestarteten Stuttgartern, ehe am Montag darauf (19 Uhr) das Heimspiel gegen die Löwen ansteht.

Das direkte Duell Berlin-Melsungen ist übrigens für den 19. Oktober (19 Uhr) terminiert. Spannend zu sehen sein wird, ob beide Teams bis dahin noch immer ohne Verlustpunkt dastehen.

Füchse Berlin - ThSV Eisenach 37:29 (20:13)

Tore für die Füchse: Gidsel 9, Andersson 8, Lindberg 7/1, Marsenic 4, Lichtlein 3, Tollbring 2, Beneke 1, Freihöfer 1, Günther 1/1, Langhoff 1

Tore für Eisenach: Snajder 7/3, Donker 6, Mengon 5, Kurch 3, Saul 3, Zehnder 2/1, Ende 1, Walz 1, Weyhrauch 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 9000

Strafminuten: 4 / 10

Disqualifikation: - / -