Spiel eins geht an Chemnitz: Niners gewinnen erstmals diese Saison gegen Alba Berlin

Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore erwischen einen Start nach Maß im Play-off-Halbfinale. Die Sachsen überzeugen beim 95:82-Auswärtssieg durch eine starke Defense.

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in dieser Saison erstmals Alba Berlin bezwingen können. Die Sachsen behielten

am Dienstag im ersten Play off-Halbfinalspiel in der Serie "Best of Five" gegen die Albatrosse mit 95:82 (44:32) die Oberhand. Den

größten Anteil am Erfolg hatten. Kevin Yebo (23), Kaza Kajami-Keane (16), Jeff Garrett, Jonas Richter (je 13) und Ousman Krubally (10).

Für die Hausherren erzielten Sterling Brown (24), Johannes Thiemann(23) und Martin Hermansson (10) die meisten Punkte. In der regulären Bundesligasaison hatten die Niners die Begegnungen gegen Berlin mit 90:101 und 79:84 verloren.

Zweites Viertel bringt die Wende

Die Gäste übernahmen Mitte des zweiten Viertels das Kommando. Mit einem 16:2-Lauf wandelten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore einen 28:30-Rückstand (16.) bis zur Pause in eine 44:32-Führung, die Chemnitz bis zur 27. Minute auf 66:50 ausbaute. Näher als auf 73:79 (37.) kamen die Hausherren nicht mehr heran. Die Niners überzeugten mit einer starken Defense und hatten dadurch die Lufthoheit unter den Körben. Die Gäste holten sich 39 Rebounds, die Berliner nur 29.