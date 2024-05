Zweiter Heimsieg: Alba hat jetzt drei Matchbälle

Alba Berlin scheint seiner Favoritenrolle gegen Bonn gerecht zu werden. Am Sonntag gewannen die Albatrosse auch ihr zweites Heimspiel und brauchen nun nur noch einen Sieg für die nächste Runde.

Alba Berlin hat in den Play-offs der BBL den Halbfinaleinzug vor Augen. Gegen den letztjährigen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn feierte das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez am Pfingstsonntag im zweiten Spiel des Viertelfinals einen 83:70 (44:40)-Heimsieg und ging in der Best-of-five-Serie mit 2:0 in Führung. Ein weiterer Erfolg reicht Berlin nun zum Weiterkommen.

Spiel eins hatte Alba klar dominiert, das zweite Duell gestaltete sich deutlich enger. Bis auf einen Moment im zweiten Viertel, in dem es unentschieden stand, lagen die Berliner zwar die gesamte Spielzeit in Front, konnten sich aber erst zum Ende des Schlussviertels richtig absetzen.

"Es war sehr tough", sagte Weltmeister Johannes Thiemann, der mit 15 Punkten bester Werfer der siegreichen Gastgeber war: "Wir haben heute richtig gekämpft, es war ein sehr anstrengendes Spiel." Alba-Center Khalifa Koumadje legte mit zehn Punkten und elf Rebounds zudem ein Double-Double auf. Für Bonn erzielte Brian Fobbs (17) die meisten Zähler.

Die erste Chance, den Halbfinaleinzug perfekt zu machen, hat der Hauptrundenzweite aus Berlin am Dienstag (18.30 Uhr/Dyn) in Bonn.

Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn 83:70 (23:21,21:19,20:19,19:11)

Punkte Alba Berlin: Thiemann 15, Thomas 13, Brown 12, Koumadje 10, Hermannsson 7, Mattisseck 7, Olinde 7, Wetzell 7, Nikic 4, Delow 1 Telekom Baskets Bonn: Fobbs 17, Frey 12, Watson Jr. 10, Kirkwood 7, Kennedy 6, Pape 6, Griesel 5, Sengfelder 5, Flagg 2

Zuschauer: 6887