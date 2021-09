Titelverteidiger Berlin verliert überraschend Auftakt gegen Bonn

Alba Berlin hat die Auftaktpartie in der Basketball-Bundesliga überraschend verloren. Am Donnerstagabend unterlag der Titelverteidiger in eigener Halle vor 3744 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn mit 86:88 (48:41).

Alba Berlins Tim Schneider (in Gelb) kam nicht an Saulius Kulvietis und Bonn ran - weswegen der Titelverteidiger beim Auftakt überraschend verlor. imago images/camera4+