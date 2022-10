Kretzschmar hebt Kopljar hervor: Füchse bleiben Erster

Die Füchse Berlin haben am Samstagabend erfolgreich die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Coach Jaron Siewert war hinterher mit der Leistung dennoch "nicht ganz zufrieden".

Die Berliner besiegten am Samstagabend vor 7695 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den Bergischen HC mit 29:27 (14:14). Allerdings musste das Team von Trainer Jaron Siewert bis zum Ende um den hart erkämpften Erfolg zittern. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs und Paul Drux mit vier Toren.

"Das Positive ist, dass wir zwei Punkte und einen Heimsieg feiern können. Mit der Leistung bin ich nicht ganz zufrieden", gestand Füchse-Coach Jaron Siewert offen ein: "In der ersten Halbzeit lassen wir den BHC unbedrängt über den Kreis abschließen und sind nicht fokussiert bei Abprallern. Auch in das Tempospiel kommen wir nicht wirklich. Dann ist es ein offenes Spiel und genau das, was wir nicht wollten."

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Ohne die verletzten rechten Rückraumspieler Mathias Gidsel und Fabian Wiede taten sich die Berliner besonders im Angriff gegen hart verteidigende Gäste schwer. Nach einigen Fehlwürfen und Gegentreffern durch Tempogegenstöße lagen die Gastgeber nach gut zehn Minuten mit 4:6 zurück.

"Unsere Abwehr hat uns heute getragen, vor allem Marko Kopljar im Innenblock", lobte Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der hinterherschob: "Jetzt kommt sicherlich eine harte Zeit für uns, das Spiel heute konnten wir gewinnen."

Nach einer Auszeit kamen die Füchse mit einem 3:0-Lauf schnell wieder zurück. Die Fehlerquote im Offensivspiel blieb hoch. Zu statisch agierten die Gastgeber. Dass es mit noch einem Remis in die Pause ging, hatten die Berliner vor allem ihrem Keeper Dejan Milosavljev zu verdanken, der mit 13 Paraden (insgesamt 15) in der ersten Hälfte glänzte.

Die Gastgeber kamen dann aber besser aus der Kabine und gingen erstmalig mit drei Toren in Führung (17:14). Doch der BHC glich prompt wieder aus. So blieb es weiter lange Zeit eng. Die Vorentscheidung fiel dann drei Minuten vor Schluss, als Hans Lindberg einen Siebenmeter zum 28:25 verwandelte. Das ließen sich die Gastgeber danach nicht mehr nehmen.

Füchse Berlin - Bergischer HC 29:27 (14:14)

Tore für die Füchse: Holm 6, Drux 4, Andersson 3, Beneke 3, Freihöfer 3, Lichtlein 3, Lindberg 3/2, Marsenic 3, Darj 1

Tore für den BHC: Ladefoged 6, M'Bengue 5, Arnesson 4/3, Babak 3, A. Gunnarsson 3, Nothdurft 3, Beyer 2, Nikolaisen 1

Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 7695

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: - / -