Berlin feiert Auftaktsieg in Heidelberg - Vechta demontiert Bamberg

Zum Start in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gelingt Alba Berlin ein Erfolg. Ein Aufsteiger beginnt furios.

Weltmeister Johannes Thiemann ist mit Alba Berlin siegreich in die neue Saison gestartet. IMAGO/Eibner

Alba Berlin ist erfolgreich in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Das neu formierte Team aus der Hauptstadt siegte am Donnerstagabend bei den MLP Academics Heidelberg mit 90:81 (44:39). Die Gäste taten sich aber lange Zeit schwer. Matchwinner war dabei Neuzugang Matt Thomas, der mit 21 Punkten bester Berliner Werfer war. Weltmeister Johannes Thiemann kam auf 14 Punkte. Trainer Israel Gonzalez musste auf den erkrankten Neuzugang Justin Bean verzichten.

Was soll ich noch zu unserer Leistung sagen? Es ist September. Oren Amiel

Aufsteiger Rasta Vechta zeigte einen furiosen Saisonauftakt. Die Niedersachsen gewannen gegen die Bamberg Baskets mit 101:79 (46:48). Entscheidend für den Erfolg war das dritte Viertel, das die Gastgeber mit 37:10 für sich entschieden. Erfolgreichster Werfer für Vechta war Tommy Kuhse mit 26 Punkten. Bei Bamberg sammelte Zach Copeland als bester Werfer 20 Zähler.

"Vechta war schon in der 1. Halbzeit besser als wir, auch wenn wir mit zwei Punkten geführt haben. Zum 3. Viertel sind sie dann aggressiver rausgekommen als wir und haben sehr gut getroffen. Wir haben keine Antwort darauf gehabt", sagte Bambers Coach Oren Amiel. "Und wenn man die auf dem Feld nicht gibt, dann kriegt man einen Tritt in den Allerwertesten. Was soll ich noch zu unserer Leistung sagen? Es ist September."