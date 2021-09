Berlin-Coach Muzzicato "war selten so laut in der Kabine"

Am Samstag gastierte Viktoria Berlin beim SC Verl und nahm einen Punkt mit. Über diesen freut sich Berlins Coach Benedetto Muzzicato zwar, sieht aber noch viel Arbeit vor sich.

Es war ordentlich was los am Samstag im Sportpark am Lotter Kreuz: Als Viktoria Berlin beim SC Verl gastierte, machten sich die Gäste das Leben durch einen verschossenen Elfmeter, ein Eigentor und einen Platzverweis selbst schwer.

Bis zur Nachspielzeit führte Verl durch Pascal Steinwenders Treffer in der 75. Minute 3:2. In der 89. Minute wurde Yannis Becker dann auch noch vom Platz gestellt und für die Viktoria ging es in Unterzahl weiter. Sie wurde in allerletzter Sekunde von Tolay Cigerci gerettet, der die Kugel zum Ausgleich einnetze (90. +5) und seinem Team immerhin einen Punkt sicherte.

Das war definitiv ein Spektakel. Benedetto Muzzicato

"Das war definitiv ein Spektakel, da war alles drin. Ein verschossener Elfmeter, viele Großchancen, Rote Karte, viele Comebacks. Aber ich war selten so laut in der Kabine, wenn du so dominierst in der ersten Hälfte und dann mit 0:1 in die Kabine gehst", gab Coach Benedetto Muzzicato im Interview mit "MagentaSport" zu. Dennoch sei die Mannschaft froh über einen weiteren Zähler, "aber es ist immer noch viel Arbeit, dass sich die Jungs für so einen Aufwand auch mit mehr belohnen."

Der Klub aus der Hauptstadt befindet sich nach dem 7. Spieltag wieder auf dem 2. Tabellenplatz. Der Aufsteiger wurde vom 1. FC Magdeburg überholt, der sich Samstagabend mit 1:0 im Traditionsduell gegen Kaiserslautern durchsetzen konnte und mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze steht.