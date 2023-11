Berko: Entscheidender Hinweis aus dem Publikum und missglückter Torjubel

Nach sechswöchigem Aufenthalt in der Abstiegszone hat der Hallesche FC diese wieder verlassen. Im ganzen Verein sorgte der Sieg gegen Viktoria Köln für etwas Entspannung - besonders aber bei Erich Berko.

Wie schon zuvor in Ulm (3:2) kam der HFC auch im Heimspiel gegen Viktoria Köln (2:1) nach einem Rückstand zurück und verbuchte am Ende drei Punkte. Durch den zweiten Sieg in Serie konnte Halle erstmals seit dem 6. Spieltag wieder die Abstiegszone verlassen. "Das ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft", atmete Sreto Ristic durch. "Ich glaube, dass mit diesem Sieg auch der eine oder andere Spieler vielleicht noch mehr an sich glaubt. Ich als Trainer kann machen, tun und sagen, dass wir gut sind. Das bringt alles nichts, wenn du keine Ergebnisse hast", sagte der HFC-Coach bei "MagentaSport".

Angesprochen fühlen dürfte sich Stürmer Erich Berko - bis Sonntag noch torlos in dieser Saison. Beim Sieg gegen Köln leitete er mit einem Traumtor aus mehr als 30 Metern die Wende ein. Wie es dazu kam? "Ich habe tatsächlich einen Hinweis aus dem Publikum bekommen. Ich habe nur gehört: 'Schieß'. Das Kuriose dabei ist ja noch, dass ich im Fallen meinen linken Fuß angeschossen und dann gesehen habe, dass der Ball immer länger wird. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er rein geht", beschrieb Berko die Szene.

Missglückter Torjubel mit dem Teammanager

Über das, was dann folgte, musste Berko beim Ansehen der TV-Bilder herzlich lachen. Nach seinem Treffer sprintete der 29-Jährige zur HFC-Bank und sprang Teammanager Mario Nickeleit um: "Ich dachte, er hat mehr Kraft und kann mich halten", erklärte Berko den missglückten Torjubel, der für beide auf dem Boden endete.

Dass er sich ausgerechnet Nickeleit ausgesucht hatte, war kein Zufall. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Er hat mir in den vergangenen Wochen die Stange gehalten und versucht, mich auf dem richtigen Weg zu halten. Da haben wir ausgemacht, dass wenn ich mein erstes Saisontor schieße, wir zusammen jubeln. Wie - das haben wir nicht besprochen", lachte er.

Hinter Berko liegen keine einfachen Wochen, die auch "nicht spurlos" an ihm vorbeigegangen seien. Torlos und oft glücklos war die bisherige Saison für ihn gelaufen. Von den Fans gab es dafür Kritik, die Berko nicht allzu nah an sich rankommen lassen wollte: "Das ist mir hoch wie breit. Wenn sie so gut sind, sollen sie selber spielen kommen", meinte er nach seinem ersten Saisontreffer trotzig.

Eitschbergers erstes Profitor

Neben Berko traf auch Julian Eitschberger erstmals in dieser Spielzeit, für den 19-Jährigen war es gar das erste Profitor überhaupt. Aus knapp 20 Metern zog der Rechtsverteidiger ab und stellte die Partie gegen Viktoria Köln damit komplett auf den Kopf. "Ich habe beim Aufwärmen schon so ein Ding rausgehauen, deswegen dachte ich, ich probiere es mal mit links", freute er sich. Das erste Profitor sei "immer etwas Besonderes. Und dann gleich so eines. Das war sehr schön und ich bin überglücklich."

Zwei strahlende Torschützen und eine überzeugende Mannschaftsleistung - ein runde Sache für den Halleschen FC.