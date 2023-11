Berizzo tritt als Chiles Nationaltrainer zurück

Eduardo Berizzo ist als Nationaltrainer von Chile zurückgetreten. Wie "La Roja" mitteilte, legt der 54-Jährige mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder. Nachwuchstrainer Nicolas Cordova übernimmt interimsweise und betreut Chile am Dienstag in der WM-Qualifikation gegen Ecuador. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt waren sportlich enttäuschende Ergebnisse, wie zuletzt das 0:0 gegen Paraguay. "Die Ergebnisse waren nicht so wie erhofft und das muss man anerkennen", gab Berizzo zu. Der Argentinier hatte Chile im Mai 2022 übernommen und hatte in 16 Spielen nur vier Siege und fünf Remis geholt. Derzeit ist die Qualifikation für die WM 2026 in Gefahr.