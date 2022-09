Berishas gutes Beispiel vor dem Bayern-Spiel

Der 1:0-Sieg bei Werder Bremen kam einem kleinen Befreiungsschlag für den FC Augsburg gleich. Nun wartet im Heimspiel gegen den FC Bayern die schwerste aller Aufgaben.

Auf dem Papier geht der FC Augsburg am Samstag in ein ungleiches Duell mit dem FC Bayern. Nur drei von 22 Bundesligaspielen gegen den Rekordmeister gewann der FCA, alle unter Trainer Markus Weinzierl. Dazu kommen zwei Remis und 17 Niederlagen. Frappierender als der Blick in die Chronik ist der auf Statistiken aus der aktuellen Saison. Keine Mannschaft erspielte sich bislang so wenig Torchancen wie die Mannschaft von Enrico Maaßen (13), dafür keine so viel wie die Bayern (59). Daraus resultierte der Ligabestwert von 19 Toren, Augsburg steht mit vier am Ende dieses Rankings. Ein weiteres Beispiel für die Gegensätze? Das Team mit der schwächsten Passquote (Augsburg, 68,3 Prozent) trifft auf das mit der besten (Bayern 87,9 Prozent).

Entmutigen lassen sich die Augsburger davon nicht, das jüngste 1:0 bei Werder Bremen hat den Druck etwas genommen und die Brust breiter werden lassen. "Aus dem Spiel können wir viel Selbstvertrauen tanken", sagt Torwart Rafal Gikiewicz, während Manager Stefan Reuter die Wichtigkeit von Erfolgserlebnissen wie in Bremen hervorhebt: "Das stärkt den Glauben, ist unbezahlbar."

Der Glaube mag manchmal sprichwörtliche Berge versetzen, für ein Remis oder gar einen Dreier gegen die Münchner ist er allein keine Garantie. "Wichtig ist, dass wir mutig auftreten und dagegenhalten", empfiehlt Stürmer Mergim Berisha, der in Bremen mit gutem Beispiel voranging. Zu guter Letzt kämpft der FCA gegen die Negativserie daheim an, die ersten drei Saisonspiele in der WWK-Arena gingen gegen den SC Freiburg, Mainz 05 und Hertha BSC verloren bei 1:8 Toren. Das alles muss nichts heißen, vor knapp einem Jahr ging der FCA ebenfalls als krasser Außenseiter in die Partie - und kämpfte die Münchner mit 2:1 nieder.

Frank Linkesch